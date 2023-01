Una rassegna sulle Ducati più vendute nel 2022, anno di record per il marchio di Borgo Panigale. Italia primo mercato

Quali sono le Ducati più vendute nel 2022? Partiamo innanzitutto da un dato imprescindibile. Il 2022 è stato per il marchio di Borgo Panigale un anno da record, con ben 61.562 moto consegnate agli appassionati di tutto il mondo (+3,6% rispetto al 2021).

Nel corso del 2022 l’Italia si è confermata come il mercato principale per Ducati, con 9.578 moto e una crescita del 10% rispetto al 2021. Al secondo posto si trovano gli Stati Uniti con 8.441 unità consegnate, penalizzati rispetto al 2021 (-6%) a causa delle difficoltà logistiche e dei ritardi nelle spedizioni oltreoceano.

Un altro mercato strategico per Ducati è la Germania che con 6.678 moto cresce del 9% sul 2021, posizionandosi come terzo paese. Ma vediamo ora quali sono stati i modelli più apprezzati dagli italiani e non solo.

Le Ducati più vendute nel 2022

La Multistrada V4 in tutte le sue versioni si dimostra ancora una volta il modello più amato dagli appassionati Ducatisti con 10.716 moto consegnate nel mondo. Si conferma un grande successo anche se guardiamo il mercato italiano: è la settima moto nella classifica generale definitiva con 2.469 pezzi.

A seguire troviamo la famiglia Monster, con 7.971 unità vendute; in Italia il nuovo Monster ha totalizzato 1.027 unità (28esima moto) confermandosi una moto di successo nonostante le tante (troppe a nostro avviso) paranoie che molti ducatisti si fanno in relazione al fatto che il nuovo Monster non ha nulla a che vedere con il vecchio.

Chiude il cerchio la famiglia Scrambler, che nel mondo ha totalizzato 6.880 unità, ma che in Italia, in proporzione è andata meglio: 18esima classificata con 1.422 pezzi.

Tutti i nuovi modelli del 2023

Inoltre, va detto che per il 2023 Ducati ha presentato al pubblico 8 nuovi modelli che vanno a completare una gamma sempre più ampia.

Tra i più attesi ci sono sicuramente la Multistrada V4 Rally, la moto per i grandi viaggiatori, il nuovo Diavel V4, il modello che ha vinto il premio di “Moto più bella del Salone” a EICMA, e la seconda generazione di Scrambler® , che conferma quella semplicità e quell’autenticità che da sempre rappresentano valori essenziali per tutti gli appassionati del brand, diventando più contemporanea, colorata e dotata di una personalità ancora più vivace.