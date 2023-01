Incentivi moto 2023: terminati quelli per motori termici

I fondi per gli incentivi moto 2023 sono andati esauriti in pochissime ore. Quali ecobonus rimangono ora disponibili? Tutti i dettagli.

Come vi abbiamo già raccontato in questi giorni, dal 10 gennaio è possibile godere degli incentivi moto 2023 su veicoli termici ed elettrici fino ad esaurimento fondi.

Bene, l’occasione era palesemente ghiotta, soprattutto per tutti coloro che avevano intenzione di acquistare un veicolo a due ruote alimentato da motore tradizionale.

Incentivi per termici terminati

E non c’è da stupirci, quindi, se i fondi destinati ai motori termici sono stati esauriti in pochissimo tempo. Per i ciclomotori e motocicli termici nuovi era previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 2.500 euro, se c’è la contestuale rottamazione di una moto o scooter di classe inquinante da Euro 0 a Euro 3. Il fondo destinato a questi veicoli era di 5 milioni di euro, andati in fumo in poche ore.

Incentivi per moto e scooter elettrici

Restano invece ancora più di 14 milioni disponibili, come si legge sul sito https://ecobonus.mise.gov.it/, per l’acquisto di veicoli a due ruote elettrici. Vi ricordiamo per per questa tipologia di veicoli erano stati stanziati 35 milioni di euro.

Così come vi ricordiamo che è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto (al netto dell’IVA del 22%) fino al massimo di 3.000 euro senza rottamazione e del 40% fino a 4.000 mila euro se viene rottamato un veicolo di classe da da Euro 0 a 3.