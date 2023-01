MotoGP 2023, ecco i piloti che cambiano sella

La MotoGP 2023 si prepara in vista di una stagione che si preannuncia entusiasmante. Ecco quali sono i piloti che cambieranno moto e/o tuta.

Il mondiale MotoGP 2023 si preannuncia entusiasmante e per nulla scontato. Sono diverse le novità che vedremo sulla griglia di partenza, a partire dai movimenti dei piloti nei relativi box. Vediamo nel dettaglio, i nove piloti chiamati a un nuovo capitolo nella classe regina. E partiamo da Ducati.

Per il 2023 il brand bolognese ha deciso di puntare su Bastianini come pilota del Ducati Lenovo Team in cui affiancherà il campione del mondo Francesco Bagnaia.

Enea, già protagonista nel 2021 con due podi, nel 2022 ha davvero lasciato il segno facendo sua la prima gara in Qatar: sei podi di cui quattro vittorie per il riminese, rimasto in lizza per il titolo fino alle battute conclusive.

MotoGP 2023: gli orfani di Suzuki

I due piloti Suzuki, Mir e Rins, sono stati costretti a cercarsi una soluzione dopo l’annuncio del ritiro di Suzuki. Ecco, dunque, che il campione del mondo 2020 avrà come compagno di box Marc Marquez, mentre Rins vestirà gli stessi colori di Takaaki Nakagami nel team satellite.

Passiamo al team GASGAS. Augusto Fernández ha vinto il titolo mondiale in Moto2 meritandosi così il passaggio nella classe regina nel team GASGAS che potrà contare sul rapporto con Tech3. Avrà come compagno di squadra Pol Espargaró che dopo due anni con Honda in cui ha conquistato due soli podi e una pole position sarà al vertice del progetto GASGAS.

Aprilia avrà un team satellite

Finora con Yamaha, la struttura malese RNF nel 2023 passerà ad Aprilia che in questo modo potrà contare su un team satellite, il quale schiererà Miguel Oliveira e Raúl Fernández. Il portoghese vanta quattro anni di esperienza in MotoGP e cinque vittorie, due delle quali nel 2022. Senza dubbio il suo sarà uno dei volti da tenere d’occhio in questa stagione.

Raúl Fernández dopo un’annata complicata vissuta nel 2022 vuole davvero dimostrare di che pasta è fatto. Riuscirà a mettere in mostra il talento che nel 2021 lo ha portato a laurearsi vicecampione del mondo in Moto2?

Miller e Marquez

L’arrivo di Bastianini in Ducati ufficiale, ha comportato il passaggio di Jack Miller in KTM; l’australiano ha lasciato la sua sella dopo aver conquistato sette podi e una vittoria in Giappone (dividerà il box con Binder).

Alex Marquez, invece, prende il posto di Bastianini, salendo per la prima volta su una Ducati. Per gli appassionati l’appuntamento è per il 10 febbraio, quando a Sepang si svolgeranno i primi test ufficiali.