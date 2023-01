Quali sono le 5 moto più vendute nel 2022? Parliamo di un anno che si è chiuso positivamente per le due ruote.

Dopo la serie positiva intrapresa ad ottobre, anche il mese di dicembre fa registrare infatti un +4,55% rispetto allo stesso mese del 2021 nelle immatricolazioni complessive di ciclomotori, scooter e moto.

Un dato che tira dunque la volata ad un 2022, che chiude ancora in positivo, +0,95% su un già solido 2021 (+21,2% sul 2020), immettendo su strada oltre 2700 veicoli in più rispetto all’anno precedente. Vediamo ora nel dettaglio quali sono state le 5 moto più vendute nel 2022.

1 BENELLI TRK 502 X (6.645 unità)

Best seller nonché regina incontrastata del mercato: la Benelli TRK 502 /502 X. Si tratta dell’enduro stradale media del marchio pesarese, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Si presenta con un design moderno e robusto e con un motore da 499 cc e 48 CV di potenza. Viene venduta al prezzo di 5.990 euro.

2 BMW R 1250 GS (4.062 unità)

BMW R 1250 GS, la enduro stradale premium per eccellenza. Per tantissimi anni è stata la moto più venduta in assoluta.

E presenta un equilibrio generale tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende una moto perfetta per poter far tutto ai massimi livelli e senza rinunciare a una dotazione di notevole livello. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 19.350 euro.

3 YAMAHA TENERE 700 (2.762 unità)

La Yamaha Tenere è un’enduro stradale media che fa dell’agilità, della precisione di guida, delle capacità fuoristradistiche e del rapporto qualità/prezzo i suoi principali punti di forza.

È snella, leggera e performante. Monta un bicilindrico da 689 cc capace di erogare una potenza di 73 CV circa. E viene proposta con un prezzo di partenza di 9.799 euro.

4 KEEWAY RKF 125 (2.589 unità)

Keeway RKF 125, la naked per piccoli motociclisti più amata dagli italiani. La Keeway RKF 125 è una moto naked di piccola cilindrata pensata per i ragazzi che si avvicinano al mondo delle due ruote.

È, appunto, da diversi anni la moto 125 più venduta in Italia grazie a un design azzeccato e a un buon rapporto qualità prezzo. Costa infatti 2.490 euro e monta un monocilindrico da 12,24 CV di potenza massima.

5 MOTO GUZZI V7 (2.536 unità)

La Moto Guzzi V7 è l’iconica naked di Mandello del Lario. Si aggiorna di generazione in generazione senza mai perdere la sua identità. È classica, affascinante ma allo stesso tempo moderna e godibile alla guida.

È spinta dal bicilindrico da 853 cc capace di erogare una potenza di 65 CV (a fronte di un peso di 199 kg). Viene proposta al pubblico a 8.999 euro.