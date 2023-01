Le 5 enduro stradali più potenti

Quali sono le enduro stradali più potenti? Parliamo intanto di un segmento, quello delle enduro stradali, sempre in crescita nel mercato italiano.

E soprattutto siamo al cospetto di una tipologia di moto altamente versatile, capace di accontentare un po’ tutti i motociclisti.

In questa nostra rassegna però ci concentreremo sulle versioni più orientate alla strada che al fuoristrada, evidenziando quali sono i modelli dotati di maggiore cavalleria.

Ducati Multistrada V4: 170 CV

La più potente è senza dubbio la Ducati Multistrada V4 , che è già alla sua quarta generazione dopo la V2. Monta il motore V4 Granturismo da 1.158 cc, che offre una potenza di 170 CV e 125 Nm di coppia massima.

L’evoluta elettronica presente a bordo consente però una gestione ottimale di tanta potenza. Il prezzo di partenza è di 19.590 euro.

BMW S 1000 XR: 165 CV

Segue a ruota la BMW S 1000 XR. Che è decisamente meno “enduro” della prima e anche delle altre della lista: potrebbe essere definita infatti una sport-tourer dall’indole fortemente sportiva.

D’altronde monta il quattro cilindri in linea da 999 cc, raffreddato ad acqua/olio che offre 165 CV di potenza e 114 Nm di coppia massima, derivato da quello della S 1000 RR. Anche in questo caso l’elettronica svolge un egregio lavoro per la gestione di tanti CV. Il prezzo di partenza è di 18.800 euro.

KTM 1290 Super Adventure S: 160 CV

5 CV in meno appena per la KTM 1290 Super Adventure S, versione stradale della endurona austriaca. Il suo motore bicilindrico a V LC8 da 1301 cc raffreddato a liquido sviluppa infatti 160 CV di potenza e una coppia massima di 138 Nm.

Anch’essa è molto ben equipaggiata elettronicamente e viene proposta con prezzi a partire da 19.750 euro.

Harley-Davidson Pan America 1250: 150 CV

Passiamo dall’Austria all’America, per menzionare la Harley-Davidson Pan America 125. Parliamo della prima moto adventure del marchio a stelle e strisce, dotata di un bicilindrico da V da 1.252 cc raffreddato a liquido, capace di erogare una potenza di 150 CV e 128 Nm.

Ha un’elettronica completa e anche (nella versione Special) le sospensioni “intelligenti”. Costa 19.000 euro.

Triumph Tiger 1200 GT: 150 CV

Chiude la nostra rassegna la Triumph Tiger 1200 GT. È la prima moto della lista ad adottare un tre cilindri in linea da 1.160 cc raffreddato a liquido. Si tratta di un propulsore molto brillante, capace di erogare una potenza di 150 CV e 130 Nm.

È una moto completa sotto tutti i punti di vista ed è commercializzata in ben cinque versioni (alcune più stradali, altre più orientate all’off-road). Viene proposta con prezzi a partire da 19.300 euro.