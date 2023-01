Incentivi moto 2023: tutto c’è che c’è da sapere

Tornano gli incentivi per auto e moto nel 2023. A partire dalle ore 10 del 10 gennaio sarà infatti possibile accedere alla piattaforma informatica e godere dei nuovi sconti riservati ai veicoli a due e a quattro ruote.

Nello specifico, il Governo ha stanziato 630 milioni di euro che vengono sfruttati per l’acquisto di vetture non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali).

Incentivi moto e scooter 2023: ibridi e elettrici (35 milioni di euro stanziati)

Ma concentriamoci sulle due ruote. Ecco dunque che i bonus per l’acquisto riguardano i ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7).

In particolare è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto (al netto dell’IVA del 22%) fino al massimo di 3.000 euro senza rottamazione e del 40% fino a 4.000 mila euro se viene rottamato un veicolo di classe da da Euro 0 a 3.

Incentivi per veicoli termici (5 milioni di euro stanziati)

Per i ciclomotori e motocicli termici nuovi è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 2.500 euro, se c’è la contestuale rottamazione di una moto o scooter di classe inquinante da Euro 0 a Euro 3.

I nuovi incentivi saranno accessibili solo ai privati, sia per il termico sia per l’elettrico. Sono quindi escluse le società di sharing, sia le autoimmatricolazioni delle Case e dei concessionari. Inoltre, per usufruire dello sconto sarà obbligatorio restare proprietari del veicolo acquistato per almeno un anno.