Triumph Trident 660 VS Honda CB650R: il confronto

Triumph Trident 660 VS Honda CB650R, scopriamo le differenze e i punti di forza delle due naked di media cilindrata.

Triumph Trident 660 VS Honda CB650R, quale moto scegliere? Questa domanda sarà sicuramente frequente nei motociclisti che intendono acquistare una naked di media cilindrata facile ma allo stesso tempo divertente. Entrambi i modelli hanno tante carte importanti da mettere sul tavolo. Andiamo a scoprirli insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Triumph Trident 660 VS Honda CB650R: motore ed elettronica

Iniziamo dal motore. Sulla CB650R troviamo un quattro cilindri da 649 cc da 95 CV e 63 Nm, con consumi dichiarati pari a 20,4 km/l. Mentre la Triumph Trident 660 adotta il tre cilindri da 660 cc in grado di erogare 81 CV e 64 Nm a 6.250 giri/min.

Per quanto riguarda il peso, la Honda dichiara sui 202 kg in ordine di marcia, mentre la Trident 189 kg. Sul fronte elettronica, sulla Honda troviamo il controllo della trazione. Sulla Trident invece un pacchetto più ricco: due riding mode, controllo della trazione, Connectivity System e in optional anche il cambio elettroassistito.

Ciclistica e freni

Passando alla ciclistica, la CB650R prevede un telaio a diamante in acciaio, una forcella rovesciata Showa da 41 mm SFF-BP e un mono Showa regolabile nel precarico. L’impianto frenante si avvale di un doppio disco da 310 mm davanti e di un disco singolo da 240 mm dietro.

La Triumph Trident, invece, prevede un telaio in acciaio tubolare, una forcella rovesciata showa da 41 mm SFF e un mono Showa regolabile nel precarico. L’impianto frenante si avvale di un doppio disco da 310 mm davanti e di un disco singolo da 220 mm dietro.

Colori e prezzi

E ora il prezzo delle due moto. La Honda CB650R viene commercializzata in quattro combinazioni cromatiche – Mat Gunpowder Black Metallic, Sword Silver Metallic, Mat jeans blue metallic, Candy chromosphere red – al prezzo di 8.190 euro.

La Triumph Trident 660 viene invece proposta in cinque combinazioni cromatiche – Matt Baja Orange/Matt Storm Grey, Crystal White, Sapphire Black, Matt Jet Black/Matt Silver Ice, Silver Ice Diablo Red – al prezzo di 8.395 euro.