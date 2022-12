Sicurezza stradale, “pene più severe per chi usa alcol o droga”

Il tema della sicurezza stradale in Italia diventa sempre più incalzante. Soprattutto alla luce delle tante, troppe vittime che ogni giorno contiamo sulle nostre strade. La media di quest’anno è di 8 vittime al giorno. Ecco, dunque, che torna sul tavolo l’argomento che riguarda la guida sotto l’effetto di alcol e droga, sempre più spesso causa principale degli incidenti.

Sicurezza stradale, si va verso pene più severe

«La necessità di un ulteriore giro di vite nei confronti di chi provoca incidenti stradali sotto l’effetto di alcol o droga», l’aveva già annunciata una settimana fa il padrone di casa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, favorevole alla «revoca a vita della possibilità di guidare» per chi «si mette consapevolmente al volante drogato o ubriaco, provocando incidenti, morti e feriti».

Nel frattempo, durante le feste natalizie, si è stabilito – d’intesa con il capo della Polizia e con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – di intensificare i controlli sulle strade, specialmente di notte. Inoltre, insieme al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, si sta pensando di «coinvolgere maggiormente gli studenti in attività di informazione e prevenzione», con la possibilità di «attribuire crediti scolastici» per chi segue corsi di sicurezza stradale.

Targa e casco per monopattini elettrici?

Poi c’è un altro tema sensibile, quello dei monopattini elettrici. E tra le varie ipotesi, si sta valutando l’introduzione dell’obbligo di targa e casco. Sulla targa sembrerebbero essere un po’ tutti d’accordo, mentre sull’utilizzo del casco – come sottolinea Assosharing – si potrebbe trattare di un’anomalia tutta italiana in confronto al resto d’Europa. Insomma, le proposte non mancano. Ora bisogna solo aspettare l’inizio del 2023 e capire come potrà essere riformato il Codice della strada.