Ecobonus 2023 moto: salta l’incentivo nel Milleproroghe

Un Ecobonus per i veicoli a due ruote elettrici era inserito nella bozza. Ma nel decreto definitivo non è più presente.

Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il il decreto Milleproroghe, tradizionale provvedimento di fine anno con rinvii o estensioni di legge per misure prossime alla scadenze.

Ebbene, tra le diverse novità in bozza c’era anche qualcosa che poteva interessare gli appassionati delle due ruote. Ma purtroppo nel decreto definitivo è sparito lo stanziamento di un Ecobonus di 5 milioni di euro da sottrarre agli endotermici in favore dei ciclomotori e motoveicoli elettrici per il 2023 e il 2024.

Parliamo, dunque, di quella che poteva rappresentare un’ulteriore spinta per il mercato a zero emissioni di moto e scooter. Il quale, nell’anno che sta per chiudersi, è riuscito – grazie agli incentivi del Governo – a portare a casa risultati importantissimi in termini di immatricolazioni (oltre 15.000 veicoli elettrici venduti).

Dunque, per ora tutto probabilmente rimandato a data da destinarsi. Alcune fonti parlano dell’inserimento del provvedimento in un Dpcm di prossima emanazione. E ci auguriamo che sia così, anche perché “dare nuova linfa” a disposizione di tutti coloro che nel 2023 vorranno convertirsi all’elettrico può essere solo una cosa positiva.