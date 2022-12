5 regali di Natale per un motociclista

Il Natale è ormai alle porte e il tempo per i regali si sta riducendo inesorabilmente. Dunque, se state pensando cosa poter regalare a un motociclista, ecco cinque consigli utili che potrebbero sciogliere i vostri dubbi.

Regali di Natale: Interfono per caschi

L’interfono per casco è un oggetto sempre più prezioso. Sia se si è soliti viaggiare in coppia (e quindi si ha la necessità di comunicare), sia se si fa un utilizzo della moto quotidiano e si necessità della connessione con lo smartphone per la gestione delle telefonate, dell’intrattenimento o del navigatore. Ce ne sono per tutte le tasche, dai più economici ai più evoluti. Scegliete quello che fa più al vostro caso e al vostro budget.

Abbigliamento casual

Oltre ai capi di abbigliamento tecnico, che tendenzialmente un motociclista compra da solo, un’idea regalo molto carina potrebbe riguardare l’abbigliamento casual delle varie case motociclistiche. Sono tante e molto accattivanti le linee proposte negli ultimi tempi: da Ducati a Zero Motorcycles, passando per KTM.

Un corso di guida

Un altro tra i regali di Natale sicuramente gradito da un motociclista potrebbe essere un corso di guida. Oggi l’offerta è ampia e variegata e quasi tutti i marchi hanno una propria scuola che si occupa di “tutoring” in pista o in off-road.

Dunque, in funzione delle preferenze della persona a cui volete fare il regalo, potreste orientarvi in tal senso verso la montagna o verso i circuiti italiani. In questo caso non si tratta proprio di un pensierino, ma di un regalo decisamente più costoso.

Action Cam

Se il vostro motociclista ama appunto la pista o il fuoristrada potrebbe gradire anche una action cam pensata per filmare le sue session. D’altronde le nuove action cam sono in grado di soddisfare i bisogni di chiunque e sono alla portata di tutte le tasche. Dalle più economiche, con funzioni base, a quelle capaci di effettuare riprese a 360°, ma anche molto costose.

Portacellulare da moto

Probabilmente è il più semplice della lista, ma è anche molto utile come oggetto. Utile agli esploratori come agli scooteristi in città, fondamentale per avere sempre a portata di mano le mappe dello smartphone, mentre si è alla ricerca del ristorante disperso fra i boschi. Ne esistono svariate tipologie, ma è bene scegliere un prodotto valido perché se lo smartphone vola dalla moto, difficilmente tornerà a funzionare.