Le moto naked più amate nel 2022

Ecco quali sono le moto naked più amate dal pubblico italiano nell’anno che sta per chiudersi. La Moto Guzzi V7 non manca mai.

Quali sono le moto naked più amate dal pubblico italiano nel 2022? Sappiamo bene che in tempi moderni il segmento di mercato che va per la maggiore è quello delle moto adventure, delle enduro stradali.

Ma quella delle naked è una categoria di moto ancora molto apprezzata dal pubblico. Guardiamo quali sono le 5 naked più apprezzate nell’anno che sta per chiudere (di cui mancano però ancora i dati di dicembre, che tuttavia non dovrebbero spostare di molto gli equilibri).

1 Keeway RKF 125 (2.516 unità nel 2022 fino a novembre)

In cima alla nostra classifica troviamo la RKF 125, la naked per piccoli motociclisti più amata dagli italiani. La Keeway RKF 125 è una moto di piccola cilindrata pensata per i ragazzi che si avvicinano al mondo delle due ruote.

È, appunto, da diversi anni la moto 125 più venduta in Italia grazie a un design azzeccato e a un buon rapporto qualità prezzo. Costa infatti 2.490 euro e monta un monocilindrico da 12,24 CV di potenza massima.

2 Moto Guzzi V7 (2.467 unità)

La Moto Guzzi V7 è ormai una costante. L’iconica naked di Mandello del Lario è sempre in cima alle classifiche da anni. Si aggiorna di generazione in generazione senza mai perdere la sua identità.

È classica, affascinante ma allo stesso tempo moderna e godibile alla guida. È spinta dal bicilindrico da 853 cc capace di erogare una potenza di 65 CV (a fronte di un peso di 199 kg). Viene proposta al pubblico a 8.999 euro.

3 Royal Enfield Meteor 350 (2.384 unità)

Molto interessante è anche la performance della nuova Royal Enfield Meteor 350, molto apprezzata dai motociclisti italiani. Si tratta di una modern classic elegante e sbarazzina, di piccola cilindrata, pensata per i giovani motociclisti e non solo.

È spinta da un mono da 349 cc da 20,2 CV e 27 Nm, si guida con la Patente A2 e monta un cerchio da 19” davanti. Ha una strumentazione classica ma prevede anche una USB per lo smartphone. Pesa 191 kg e viene proposta a partire da 4.090 euro.

4 Yamaha MT-07 (1.873 unità)

La naked di Yamaha è da sempre una delle entry-level di media cilindrata più amate. È facile, agile, divertente e grintosa. Monta un bicilindrico da 73,4 CV e pesa 184 kg.

Ha un’altezza della sella da terra di 810 mm e grazie al prezzo di 7.399 euro garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Va bene per un neofita, ma grazie a una ciclistica ben a punto e a un motore brillante più divertire anche un esperto.

5 Kawasaki Z900 (1.530 unità)

Un’altra icona nel segmento delle naked è la Z900. È la più performante di questa nostra rassegna. È una naked sportiva, che garantisce maneggevolezza ma anche stabilità alle velocità più sostenute.

È spinta da un 4 cilindri da 948 cc capace di erogare una potenza di 125 CV (è disponibile anche in versione depotenziata), pesa 212 kg e ha una sella alta da terra 820 mm. È una moto pensata per un pubblico esperto e viene proposta con prezzi a partire da 9.740 euro.