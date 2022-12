Keeway RKF 125 VS Benelli BN 125: il confronto

Keeway RKF 125 VS Benelli BN 125, scopriamo le differenze e i punti di forza delle due naked pensate per i giovani motociclisti.

Keeway RKF 125 VS Benelli BN 125, quale scegliere? Partiamo dal presupposto che sono entrambe naked di piccola cilindrata molto apprezzate dai motociclisti italiani.

La Keeway è in assoluto la più venduta sul mercato italiano, ma anche la Benelli ha fatto registrare numeri molto importanti in quest’anno che sta per chiudersi. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Keeway RKF 125 VS Benelli BN 125: motore e prestazioni

Partiamo dal propulsore. La RKF 125 è spinta da un monocilindrico quattro tempi raffreddato a liquido capace di erogare una potenza di 12 CV e 10 Nm.

La Benelli adotta un monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria/liquido in grado di sprigionare 11 CV e 10 Nm di coppia massima.

Telaio e sospensioni

Passando alla ciclistica, la Keeway si regge su un telaio monotrave centrale d’acciaio a traliccio ad alta resistenza, abbinato a una forcella telescopica idraulica e a un mono posteriore.

La BN 125 adotta anch’essa un telaio a traliccio in tubi d’acciaio associato però a una forcella upside-down da 35 mm e a un mono regolabile nel precarico. Per quanto riguarda l’altezza da terra della sella, la Keeway fa segnare 810 mm, la Benelli 780 mm.

Freni, cerchi e peso

Per quanto riguarda dimensioni di cerchi e gomme, entrambe le moto adottano due cerchi da 17” e pneumatici da 110 davanti e 130 dietro.

La Benelli viene frenata da un disco anteriore da 260 mm e da uno posteriore da 240 mm, mentre la Keeway da un disco anteriore da 260 mm e da un disco posteriore da 220 mm. Quanto al peso, la RKF fa segnare 147 kg con il pieno e la BN 125 141 kg con il pieno.

Keeway RKF 125 VS Benelli BN 125: quanto costano?

Infine il prezzo delle due moto. Sia la Benelli BN 125 che la Keeway vengono proposte al pubblico al prezzo di 2.690 euro.