MotoGP, le foto più adrenaliniche del 2022

La stagione MotoGP 2022 è stata tutt’alto che noiosa e scontata. Sono tanti i colpi di scena e tanti i momenti che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

In questo articolo abbiamo raccolto una serie di foto che raccontano momenti emozionanti della stagione. Dalle frenate/pieghe spettacolari di Jorge Martin, passando per le manovre di Marc Marquez, Jack Miller e compagni, fino alle immagini dei protagonisti impegnati in gruppo nei tracciati più belli del mondo.

Nel frattempo si guarda già al 2023 con interesse, con il calendario già stilato solo da confermare. Le 21 gare previste prenderanno il via il 26 marzo con l’appuntamento di Portimao, in Portogallo, per poi chiudere i giochi il 26 novembre con il consueto appuntamento di Valencia, in Spagna. Non si registrano sorprese per quel che riguarda i GP di Casa.

Il Gran Premio d’Italia sarà al Mugello l’11 giugno e il Gran Premio di San Marino il 10 settembre. Le novità della stagione sono l’inserimento in calendario del Gran Premio del Kazakistan, che avrà luogo al Sokol International Racetrack il 9 luglio, e del Gran Premio d’India in programma al Buddh International Circuit dal 22 al 24 settembre.