Le 5 moto più vendute a novembre 2022

Quali sono le 5 moto più vendute a novembre? Vediamo innanzitutto come si è chiuso il mese in termini di immatricolazioni di moto e scooter.

Cresce di più di un terzo (35,12%), rispetto al 2021, il mercato due ruote del mese di novembre, raggiungendo 16.476 veicoli venduti. A fare da traino gli scooter, che per il secondo mese consecutivo segnano un incremento a doppia cifra (+42,52%), corrispondente a 8.692 mezzi immatricolati.

Seguono le moto con una crescita del 30,75% e 6.403 veicoli targati; in territorio positivo anche i ciclomotori, che ottengono un incremento del 15,28%, pari a 1.381 unità immesse sul mercato Vediamo ora quali sono le 5 moto più vendute a novembre.

1 BMW R 1250 GS

Fa il suo ritorno in prima posizione per questo mese la BMW R 1250 GS (242 unità a novembre), la enduro stradale premium per eccellenza. Per tantissimi anni è stata la moto più venduta in assoluta.

E presenta un equilibrio generale tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende una moto perfetta per poter far tutto ai massimi livelli e senza rinunciare a una dotazione di notevole livello. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 19.350 euro.

2 BENELLI TRK 502 X

Segue a ruota la best seller nonché regina incontrastata del mercato: la Benelli TRK 502 /502 X (192 unità a novembre). Si tratta dell’enduro stradale media del marchio pesarese, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Si presenta con un design moderno e robusto e con un motore da 499 cc e 48 CV di potenza. Viene venduta al prezzo di 5.990 euro.

3 BMW R 1250 GS Adventure

La BMW R 1250 GS Adventure (172 unità a novembre) è la versione più accessoriata della già nota R 1250 GS. È equipaggiata con un pacchetto di accessori che accentua ulteriormente la sua vocazione turistica all’insegna dell’avventura e lascia invariate le caratteristiche tecniche. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 20.720 euro.

4 Yamaha Tracer 9

A seguire troviamo la tourer sportiva di Yamaha. La Tracer 9 (151 unità vendute a novembre) condivide il motore tre cilindri crossplane con la sorella naked MT-09. È pratica, comoda, versatile e molto divertente.

Pesa 213 kg, sviluppa 119 CV e 93 Nm e vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ha sospensioni regolabili e viene proposta a 11.799 euro.

5 Keeway RKF 125

Chiude la nostra rassegna la RKF 125, la naked per piccoli motociclisti più amata dagli italiani. La Keeway RKF 125 (137 unità a novembre) è una moto naked di piccola cilindrata pensata per i ragazzi che si avvicinano al mondo delle due ruote.

È, appunto, da diversi anni la moto 125 più venduta in Italia grazie a un design azzeccato e a un buon rapporto qualità prezzo. Costa infatti 2.490 euro e monta un monocilindrico da 12,24 CV di potenza massima.