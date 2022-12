Honda CB 500X VS CF Moto 650 MT: il confronto

Honda CB 500X VS CF Moto 650 MT, quale scegliere? Da un lato abbiamo la CF Moto, un modello stradale, pensato per i viaggi e caratterizzata da un prezzo d’acquisto molto contenuto.

Dall’altro abbiamo una best seller di Honda, un modello versatile che può associare strada e fuoristrada, pensato per i neofiti e per i viaggi, e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Honda CB 500X VS CF Moto 650 MT: motore e prestazioni

La Honda CB 500X è equipaggiata con un bicilindrico in linea da 471 cc, capace di erogare una potenza di 48 CV a 8.600 giri/min e 43 Nm a 6.500 giri/min. La CF Moto 650 MT è invece spinta da un bicilindrico 4 tempi da 649cc capace di erogare una potenza di 56,5 CV a 8.250 giri/min.

Telaio e sospensioni

Passiamo ora alla ciclistica. La Honda CB 500X adotta un telaio in acciaio con struttura a diamante e un forcellone in acciaio. Davanti monta una forcella a steli rovesciati Showa da 41 mm regolabile e dietro un mono Pro-Link regolabile.

La CF Moto adotta un telaio in tubi d’acciaio, una forcella rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell’idraulica. Per quanto riguarda l’altezza della sella, sia la CFMoto che la Honda fanno segnare 830 mm da terra.

Freni, cerchi, peso

La CF Moto monta un 17” all’anteriore, mentre la CB500X un 19” dalla indole più enduristica. Sulla 650 MT troviamo un doppio disco anteriore da 300 mm e un disco posteriore da 240 mm.

Sulla Honda troviamo invece un doppio disco da 296 mm con pinza a due pistoncini davanti e un disco da 240 mm con singolo pistoncino dietro. Quanto al peso: 205 kg per la CFMoto e 199 kg per la CB 500X.

Quanto costano?

Infine il prezzo delle due moto. La 650 MT costa 5.999 euro, mentre la Honda CB 500X viene proposta al pubblico al prezzo di 7.240 euro.