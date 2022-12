Gli incentivi moto e scooter 2022 sono ancora disponibili? Se vi state ponendo questa domanda è perché siete probabilmente interessati ad acquistare un nuovo veicolo e volete sapere se potete godere dello sconto.

Bene, la risposta è “si”, e riguardano solo ed esclusivamente i veicoli elettrici Gli incentivi che il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente messo sul piatto (dopo le prime due trance di gennaio e maggio), con uno stanziamento straordinario di ben 20 milioni di euro (“trasferiti da una parte del fondo riservato alle auto elettriche e plug-in) hanno lo scopo di dare un ulteriore boost al mercato a zero emissioni.

Incentivi moto e scooter 2022: sono ancora disponibili?

Oggi, 1 dicembre, possiamo confermare che sul sito ecobonus.mise.gov.it risultano ancora disponibili più di 7,4 milioni riservati sempre a moto e scooter elettrici. Come vi abbiamo raccontato in precedenza, il bonus è riservato ai veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza.

E può arrivare al 30% del prezzo del veicolo, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione, e al 40% del prezzo del mezzo, fino a un massimo di 4.000 euro, se si rottama una moto o uno scooter della stessa categoria appartenente a una classe da Euro 0 a Euro 3 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi).

Come fare per ottenere lo sconto

Il cliente finale non deve effettuare nessuna operazione per poter godere degli incentivi, in quanto quest’ultimo sarà direttamente applicato come sconto sul prezzo d’acquisto.

È il concessionario che dovrà registrarsi sul sito del MISE per richiedere il contributo economico corrispondente allo sconto. Ovviamente la durata degli incentivi è legata solo all’esaurimento del fondo.