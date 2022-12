Telepass sulla moto: quanto costa e come montarlo

Il dispositivo Telepass da usare sulla moto. Tutto ciò che c’è da sapere: dal montaggio agli sconti per i motociclisti.

Il Telepass sulla moto consente ai motociclisti di viaggiare con una maggiore tranquillità. In quanto permette di evitare fastidiose code ai caselli autostradali e di rendere più brevi e meno pesanti gli spostamenti da effettuare.

Vediamo quali sono i costi che un motociclista deve sostenere e quali sono le modalità per fissare il dispositivo sulle moto.

Telepass sulla moto: 30% di sconto sui pedaggi

Fino al 31 dicembre 2022 – salvo proroga – coloro che viaggiano in moto con un dispositivo Telepass hanno diritto a uno sconto del 30% sui pedaggi. Per usufruire della promozione occorre associare il dispositivo alla targa del proprio veicolo (il dispositivo può essere associato solo ad una targa moto).

Per aderire all’offerta è dunque necessario recarsi in un Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Punto Blu (o inviando il modulo via email all’indirizzo info@autostrade.it) con il libretto di circolazione della propria moto.

Circa l’offerta Telepass, si parte con quella base che prevede 3 mesi di canone gratis e un canone di 1,83 euro al mese. Fino ad arrivare ad offerte da 3 euro al mese che offrono più di 20 servizi al cliente.

Dove posizionare il dispositivo

Passiamo ora ad esaminare le possibilità che ciascun motociclista ha per il trasporto del dispositivo Telepass, che per funzionare correttamente ha bisogno di essere tendenzialmente sempre sulla parte anteriore della moto.

La prima opzione riguarda sicuramente il manubrio della moto, grazie ai vari sistemi di aggancio o custodie specifiche da montare in pochi minuti.

L’altra opzione è quella della borsa serbatoio, spesso dotata di una tasca superiore perfetta per poter ospitare il dispositivo. Senza trascurare l’alternativa legata ai cassettini anteriori di cui molti scooter (e alcune moto) sono dotati; va però precisato che all’interno del cassettino il dispositivo potrebbe non sempre ricevere/emettere il segnale in modo corretto.