Calendario MotoGP 2023: Mugello e Misano confermate

Il calendario MotoGP 2023 provvisorio ci anticipa già quello che è il programma che ci aspetta il prossimo anno.

Le 21 gare previste prenderanno il via il 26 marzo con l’appuntamento di Portimao, in Portogallo, per poi chiudere i giochi il 26 novembre con il consueto appuntamento di Valencia, in Spagna.

Calendario MotoGP 2023: in Italia Mugello e Misano, come sempre

Non si registrano sorprese per quel che riguarda i GP di Casa. Il Gran Premio d’Italia sarà al Mugello l’11 giugno e il Gran Premio di San Marino il 10 settembre.

Le novità della stagione sono l’inserimento in calendario del Gran Premio del Kazakistan, che avrà luogo al Sokol International Racetrack il 9 luglio, e del Gran Premio d’India in programma al Buddh International Circuit dal 22 al 24 settembre.

Un po’ di numeri

I piloti della MotoGP 2023 correranno in 18 paesi nel 2023 e in occasione del quinto round in calendario, il Gran Premio di Francia a Le Mans, marcheranno la millesima gara nella storia del Motomondiale.

Mentre, dalla prima stagione del Motomondiale nel 1949, il Kazakistan sarà la trentesima nazione ad ospitare un Gran Premio motociclistico mentre il tracciato indiano di Buddh sarà invece il settantacinquesimo impianto a farlo.