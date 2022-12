Le assicurazioni moto online negli ultimi anni diventano sempre più appetibili per i motociclisti italiani.

Sia per la praticità con cui è possibile acquistare una polizza, sia per il fatto che molto spesso in rete si riesce a strappare qualche sconto in più rispetto ai canali tradizionali. La domanda che molte persone si fanno, però, è: sono sicure?

Assicurazioni moto online: sono sicure?

A questa domanda risponde uno dei portali più famosi di comparazione delle assicurazioni: facile.it. Che specifica. “Una assicurazione online è una polizza stipulata via web, ed è completamente equivalente a quelle tradizionali quindi totalmente sicura ed affidabile.

La differenza tra assicurazione tradizionale e online consiste soltanto nel processo di acquisto e gestione della polizza. Le polizze acquistate su internet permettono di gestire la propria assicurazione dal sito web o app, senza bisogno di recarsi di persona presso un’agenzia della compagnia assicurativa scelta per la stipula.

L’acquisto può avvenire attraverso diversi metodi di pagamento messi a disposizione dell’utente, come bonifico o carte di credito e prepagate. Anche con la comodità per gli automobilisti di pagare l’assicurazione auto a rate, sempre in totale sicurezza grazie ai protocolli web di protezione”.

Come funziona

“La polizza RC moto risarcisce al posto dell’assicurato chiunque subisca danni in caso di incidente stradale, se la colpa del sinistro ricade su colui che ha stipulato il contratto di assicurazione.

Esattamente come la RC Auto, la polizza moto può essere arricchita con varie garanzie accessorie per una copertura completa contro diversi tipi di danno ed è obbligatoria per motociclette, scooter e quad.

Per quest’ultima tipologia di veicoli esiste anche una soluzione specifica, l’assicurazione quadriciclo”.