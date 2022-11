Riduzione accise carburanti: prorogata fino a fine 2022

La riduzione delle accise sui carburanti sarà prorogata fino alla fine del 2022. Dunque, arrivano buone notizie per automobilisti e motociclisti.

Pochi giorni fa è stato dato il via libera dal Governo al DL Aiuti Quater, che stanzia, su proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall’extragettito fiscale che è stato autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia.

Sconto accise fino a fine anno

Di questi, 1,3 miliardi di euro saranno messi a disposizione per la proroga fino al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro.

Per il gpl lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva. Confermata inoltre la riduzione dell’Iva al 5% per l’acquisto di gas naturale per autotrazione (metano).

Come si determina il prezzo del carburante?

Nel nostro Paese il prezzo del carburante (benzina, diesel e GPL) è dato dalla somma di tre componenti: il costo netto del carburante, la accisa fissa e l’IVA al 22% calcolata su netto e accisa.

Qualcuno ricorderà, giusto per fare un esempio, che nella settimana dal 7 al 13 marzo 2022 il prezzo medio di 1 litro di benzina al distributore aveva toccato quota 2,18458 euro, di cui 1,06224 di costo netto del carburante e 0,7284 di accisa fissa per un totale di 1,79064 euro.

Se a questo ci aggiungevamo l’IVA al 22% (0,39394) ecco il prezzo finale era appunto arrivato a 2,18458 euro/litro. Da quel momento il Governo si è fatto carico del problema e ha varato un provvedimento per calmierare le tariffe del carburante, scontando complessivamente 30,5 centesimi (IVA compresa).

E il provvedimento che inizialmente doveva durare un mese, è stato poi esteso di volta in volta fino a – con l’ultima proroga – tutto il 2022.