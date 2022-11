MotoGP, Bagnaia correrà con il numero 1 nel 2023?

Nel 2023, in MotoGP, Pecco Bagnaia potrebbe optare per il numero 1 sulla carena. Prima era la norma, ora è un’abitudine scomparsa

Con quale numero correrà Bagnaia nella stagione MotoGP 2023? La domanda è lecita anche se la tendenza di non cambiare numero dopo la vittoria del titolo negli ultimi anni si è andata via via sempre più affermando.

Anzi, negli ultimi dieci anni in top class non si è mai visto il numero 1 sulla carenatura del campione del mondo in carica. Marc Marquerz, Jorge Lorenzo, Joan Mir e Fabio Quartararo hanno mantenuto infatti la formula che li aveva accompagnati al titolo, durante le stagioni in cui hanno difeso la corona di iridato: 93, 99, 36 e 20.

Bagnaia cambierà numero? In passato si faceva

Una tendenza, questa, un tempo molto rara. Guardando al passato, funamboli della classe 500 come Kevin Schwantz, Mick Doohan, Wayne Rainey, Alex Criville e Kenny Roberts Jr hanno tutti scelto il numero 1, appena hanno potuto.

Non lo aveva invece fatto, nel 1977 e 78, Barry Sheene, rimasto fedele all’iconico 7. Fra i piloti della MotoGP hanno indossato il numero 1 Nicky Hayden (2007 con Honda) e Casey Stoner (2008 con Ducati, 2012 con la casa dell’ala dorata). Anche Lorenzo, ma solo dopo il primo titolo conquistato nel 2010.

Rossi ha sempre mantenuto il 46

Valentino Rossi, di fronte alla scelta per 9 volte durante la sua carriera, ha deciso di non optare per il cambio. Il suo 46, d’altronde, è ormai simbolo delle due ruote a motore in tutto il mondo.

Ora tocca a Francesco Bagnaia, campione del mondo della top class da meno di una settimana: manterrà il 63 sulla sua moto oppure farà come il suo precedessore a Borgo Panigale, Casey Stoner? La sensazione è che lascerà tutto invariato, ma non è da escludere che possa riportare in auge una vecchia e suggestiva abitudine.