MotoGP e Superbike, Ducati si prende tutto

Ducati sbanca in MotoGP e in Superbike: due titoli mondiali. E a EICMA si aggiudica anche il premio di “moto più bella”

Dopo aver conquistato il titolo in MotoGP con pecco Bagnaia, Ducati sale sul gradino più alto del podio anche in Superbike. Alvaro Bautista trionfa nel campionato WorldSBK con 3 gare di anticipo al termine, aggiudicandosi il Titolo Piloti.

Dunque, una grande vittoria nel Mondiale riservato alle derivate di serie che ritorna a Borgo Panigale e lascia un altro importante segno nella lunga storia di successi di Ducati in questo campionato.

MotoGP e Superbike, una pagina di storia per Ducati

Un risultato che scrive una pagina di storia del motociclismo, dello sport e di Ducati. Che per la prima volta conquista il titolo sia nel Campionato WorldSBK che in quello MotoGP, grazie alla tripletta mondiale tutta italiana insieme a Francesco Bagnaia.

“Questo successo conferma ancora una volta l’eccellenza ingegneristica, la tecnologia, la determinazione e la passione Made in Italy che conquistano il mondo.

Un ringraziamento va ai team, agli sponsor, ai partner e a tutte le donne e gli uomini di Aruba.it Racing, Ducati Corse e Ducati che hanno contribuito a questo risultato storico.

Per Ducati ora è tempo di festeggiare insieme a tutti gli appassionati Ducatisti e alla città di Bologna. L’appuntamento è per il prossimo 15 Dicembre in Piazza Maggiore, a Bologna”, recita la nota.

A EICMA e la Ducati Diavel V4 la novità più bella

A completare il quadro, vera e propria ciliegina sulla torta, il premio di Moto più Bella di EICMA per la nuova Ducati Diavel V4.

A decretare il verdetto è stato il pubblico dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, che nei quattro giorni di apertura ha affollato i padiglioni della Fiera di Milano-Rho e ha votato direttamente dal Salone oppure online.