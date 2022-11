Kawasaki Versys 650 VS CF Moto 650 MT: il confronto

Kawasaki Versys 650 VS CF Moto 650 MT, scopriamo le differenze e i punti di forza delle due crossover di media cilindrata

Kawasaki Versys 650 VS CF Moto 650 MT, quale scegliere? Probabilmente se state leggendo questo articolo, vi siete posti questa domanda o per semplice curiosità o perché siete in fase di acquisto e volete togliervi ogni dubbio.

Da un lato abbiamo la CF Moto è più stradale, pensata per i viaggi e caratterizzata da un prezzo d’acquisto molto contenuto.

Dall’altro una crossover dall’impostazione più stradale/sportiva di Casa Kawasaki con un curriculum di tutto rispetto e con un altrettanto ottimo rapporto qualità/prezzo. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Kawasaki Versys 650 VS CF Moto 650 MT: motore e prestazioni

Partiamo dal motore. La Kawasaki Versys 650 adotta un bicilindrico da 649 cc in grado di sprigionare 67 CV a 8.500 giri/min e 61 Nm a 7.000 giri/min.

La CF Moto 650 MT è invece spinta da un bicilindrico 4 tempi da 649cc capace di erogare una potenza di 56,5 CV a 8.250 giri/min.

Telaio e sospensioni

Passiamo ora alla ciclistica. La CF Moto adotta un telaio in tubi d’acciaio, una forcella rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell’idraulica.

La Versys monta invece un telaio a diamante in acciaio, una forcella rovesciata da 41 mm regolabile e un mono asimmetrico regolabile nel precarico. Per quanto riguarda l’altezza della sella, la CF Moto fa segnare 830 mm, mentre la Kawa 850 mm.

Freni, cerchi, peso

Entrambe le moto adottano un 17” all’anteriore che la dice lunga sulla vocazione stradale e sportiva delle due crossover. L’impianto frenante della Kawasaki prevede un doppio disco da 300 mm e un disco singolo da 250 mm con pinza a singolo pistoncino. Sulla 650 MT invece troviamo un doppio disco anteriore da 300 mm e un disco posteriore da 240 mm. Quanto al peso: 205 kg a secco per la CF Moto e 217 kg con il pieno per la Versys.

Quanto costano?

Infine il prezzo delle due moto. La Kawasaki viene proposta al pubblico a 8.740 euro, e la CF Moto a 5.990 euro.