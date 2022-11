I 5 scooter più venduti a ottobre 2022

Quali sono i 5 scooter più venduti a ottobre? Vediamo innanzitutto come si è chiuso il mese in termini di immatricolazioni di moto e scooter.

Il mercato registra 21.802 veicoli pari a una crescita del 25,95%. A trainare sono gli scooter, che, per effetto della rinnovata disponibilità di mezzi, immatricolano 12.326 mezzi e fanno segnare un incremento del 36,21%.

Seguono le moto con una crescita del 17,22% e 7.938 veicoli targati. Più contenuto l’andamento dei ciclomotori, comunque in positivo del 3,29% per un totale di 1.538 veicoli registrati. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i 5 scooter più venduti nel mese appena concluso.

1 HONDA SH 350

Il più grande della famiglia SH, che da anni domina il mercato degli scooter, è il 350 (1.002 unità a ottobre). Recentemente rinnovato è caratterizzato da un design sempre più accattivante.

Monta cerchi da 16” davanti e dietro, è dotato di controllo della trazione di smart key e presa USB. È spinto da un monocilindrico da 329,2 cc e 29 CV di potenza massima. Pesa 174 kg e ha una sella alta 810 mm da terra. Viene proposto al pubblico a partire da 5.790 euro.

2 HONDA SH 125

Un best seller di sempre è l’Honda SH 125, commercializzato a ottobre in 983 unità. Ha un design ricercato e maturo. Monta cerchi da 16” davanti e dietro, un telaio tubolare in acciaio, una forcella da 33 mm e un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico.

Il motore eroga 13 CV e 11 Nm, il disco anteriore è da 240 mm, il peso in ordine di marcia è di 133 kg e la sella è alta da terra 799 mm. Costa 3.790 euro.

3 HONDA SH 150

Il fratello maggiore del 125 (789 unità a ottobre) ha la stessa estetica, la stessa ciclistica e la stessa dotazione. Anche in questo caso doppia ruota da 16”, telaio tubolare in acciaio e forcella telescopica da 33 mm.

L’altezza della sella da terra è di 799 mm, il peso in ordine di marcia è 134,1 kg e il motore ha una cilindrata di 156,9 cc e sviluppa una potenza di 16 CV e 14 Nm. Viene proposto al prezzo di 3.790 euro.

4 PIAGGIO LIBERTY 125

A seguire troviamo il Piaggio Liberty 125, venduto in 523 unità a ottobre. È uno scooter pratico, maneggevole e stiloso. Punta sullo stile Made in Italy, su una ruota anteriore da 16” e su un motore i-get da 11 CV e 11 Nm.

Monta un telaio in acciaio, una forcella telescopica idraulica, un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e freni con disco da 240 mm all’anteriore. Pesa 106 kg ha una sella posta a 790 mm da terra e costa 2.790 euro.

5 KYMCO AGILITY 125 R16

A seguire troviamo il Kymco Agility – 428 unità a ottobre – nella versione R16 (ossia con l’anteriore da 16” e il posteriore da 14”). È uno scooter molto pratico, agile e maneggevole.

Come tutti i Kymco vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, ha una buona pedana piatta ed e spinto da un monocilindrico da 125 cc capace di erogare una potenza di 8,7 CV. Pesa 120 kg, ha una sella alta da terra 780 mm e costa 2.340 euro.