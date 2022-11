MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 di Valencia

Si avvicina l’appuntamento con il GP di Valencia per la MotoGP 2022. Ecco gli orari TV e la programmazione. The final day è finalmente arrivato. Sul circuito spagnolo domenica Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si giocheranno il mondiale.

I due protagonisti della stagione si presenteranno divisi da 23 punti in favore del ducatista. Per il francese, dunque, una sola possibilità per confermarsi campione del mondo: vincere e incassare 25 punti.

Mentre Bagnaia ne dovrebbe ottenere appena uno. Oppure zero. Se il pilota in sella alla GP22 dovesse arrivare 14° ottenendo due punti, e l’ufficiale Yamaha dovesse vincere, i due si porterebbero alla pari e il titolo andrebbe a Bagnaia in virtù del maggior numero di vittorie ottenute durante la stagione.

MotoGP 2022: orari TV

Come di consueto, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming anche su Sky Q e Now TV.

TV8, la rete Sky visibile “in chiaro” al canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà invece tutto con un ritardo di tre ore. Vediamo dunque a che ora i piloti saliranno in moto.

MotoGP 2022: gli orari TV del GP di Valencia

Venerdì 4 Novembre

09:00 | Prove libere 1 Moto3

09:55 | Prove libere 1 MotoGP

10:55 | Prove libere 1 Moto2

13:15 | Prove libere 2 Moto3

14:10 | Prove libere 2 MotoGP

15:10 | Prove libere 2 Moto2

Sabato 5 Novembre

09:00 | Prove libere 3 Moto3

09:55 | Prove libere 3 MotoGP

10:55 | Prove libere 2 Moto2

12:35 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 | Prove libere 4 MotoGP

14:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:10 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:10, Q2 alle 15:35)

17:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 6 Novembre

09:00 | Warm-Up Moto3

09:20 | Warm-Up Moto2

09:40 | Warm-Up MotoGP

11:00 | Gara Moto3

12:20 | Gara Moto2

13:30 | Grid

14:00 | Gara MotoGP

Gli orari del GP di Valencia: la programmazione di TV8

Sabato 5 Novembre

16:00 | Paddock Live Show

16:15 | Qualifiche GP Malesia (sintesi)

17:30 | Paddock Live Show

Domenica 6 Novembre

14:00 | Gara Moto3

15:15 | Gara Moto2

16:30 | Grid

17:00 | Gara MotoGP