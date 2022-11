I monopattini elettrici, ecco le nuove regole. Sì perché stanno diventando sempre più diffusi sul nostro territorio e ahinoi molto spesso finiscono purtroppo nelle pagine di cronaca a causa degli incidenti che li vedono protagonisti.

Ecco dunque che si rende sempre più necessaria una normativa che migliori la sicurezza dei fruitori e degli utenti della strada. Ecco dunque le nuove regole che riguardano gli utilizzatori di monopattini elettrici e i veicoli stessi.

Monopattini elettrici, le nuove regole

A partire da ottobre 2022 i monopattini elettrici di nuova produzione devono adottare i seguenti elementi:

– freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione

– segnalatore acustico

– indicatori luminosi di svolta

– anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa

– posteriormente di catadiottri rossi

– catadiottri gialli applicati sui lati

– le dimensioni massime sono: 2.000 mm di lunghezza; 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta; 1.500 mm di altezza

– si applica la marcatura “CE” prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE; devono riportare, in apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.

Adeguarsi entro il 2024

Per quanto riguarda invece i monopattini già in circolazione (prima del 30 settembre 2021), questi ultimi dovranno entro il primo gennaio 2024 adeguarsi, dotandosi di indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote. Detto questo, è bene ricordare che anche per l’utilizzatore dei monopattini il rispetto del Codice della Strada garantisce la sicurezza di tutti. Dunque, è vietato utilizzare il monopattino in due.

È vietato parcheggiare il dispositivo sui marciapiedi, perché si rischia una multa tra i 41 e i 168 euro, salvo se includono aree predisposte ad hoc dal Comune. È obbligatorio l’uso di giubbotto catarifrangente/bretelle retroriflettenti da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutta la notte e in tutte quelle situazioni/giorni di scarsa visibilità.

I minori di 18 anni hanno l’obbligo di indossare il casco (non è possibile utilizzare i monopattini sotto i 14 anni). Il limite di velocità è stato abbassato a 20 km/h, mentre resta di 6 km/h nelle aree pedonali. I servizi di sharing avranno l’obbligo di ricevere una foto del veicolo correttamente posteggiato.

È stato cancellato il divieto di utilizzo dei monopattini elettrici su strade extraurbane sprovviste di piste ciclabili ed è vietata la circolazione dei monopattini elettrici sotto i portici (dove presenti) e sui marciapiedi (possono essere portati solo a mano) e contromano, fatta eccezione per le strade con doppio senso ciclabile.

La responsabilità civile verso terzi (RC) è obbligatoria solo per i monopattini in sharing: lo stabilisce la legge numero 8 del 28 febbraio 2020, che contiene le disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la mobilità elettrica.