MotoGP, quando il Gran Premio di Valencia è stato decisivo per il titolo

La MotoGP sta per sbarcare a Valencia per l’ultimo appuntamento della stagione. Quello che decreterà il vincitore del titolo 2022, premiando uno tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Ma in attesa di vedere come andrà a finire, andiamo a riscoprire alcune gare disputate sul circuito di Valencia che hanno lasciato il segno nella Classe Regina.

Nicky Hayden contro Valentino Rossi – 2006

Quello del 2006 fu un gran finale di stagione. Dopo essere finito a terra a causa della caduta provocata dal compagno di box Dani Pedrosa nel GP del Portogallo, Nicky Hayden arriva a Valencia con otto punti da recuperare nei confronti di Valentino Rossi.

Il campione di Tavullia cade in curva 2 e porta a casa soltanto tre punti mentre Hayden chiude la gara in terza posizione e vince il titolo per cinque lunghezze.

Marc Marquez contro Jorge Lorenzo – 2013

Bandiera nera nel GP di Australia e sconfitto da Jorge Lorenzo in Giappone, il rookie Marc Marquez (Repsol Honda Team) giunse a Valencia con 13 punti di margine.

Arrivò terzo, dietro al compagno di box Dani Pedrosa, mentre Lorenzo vinse la sua terza gara di fila. Dunque il numero 93 conquistò per la prima volta nella sua carriera il titolo di campione del mondo in MotoGP.

Jorge Lorenzo contro Valentino Rossi – 2015

Nel 2015 a Valencia i due compagni di squadra Yamaha Lorenzo e Rossi arrivarono divisi da sette punti a favore del campione di Tavullia.

Dopo quanto accaduto a Sepang con Marquez, Rossi fu costretto a scontare la penalità che lo portò a partire dal fondo dello schieramento. Così Lorenzo, Pedrosa e Marquez furono imprendibili per chiunque, e il maiorchino portò a casa il suo terzo titolo nella classe regina.

Marc Marquez contro Andrea Dovizioso – 2017

Bisogna tornare invece al 2017 per ritrovare l’ultima volta che un titolo della MotoGP si è deciso all’ultima gara della stagione, e quindi a Valencia. In quell’anno i protagonisti furono Marc Marquez e Andrea Dovizioso con le loro moto Honda e Ducati.

Lo spagnolo arrivò a Valencia con 21 punti di vantaggio sul forlivese, che però cadde e vide sfumare le speranze iridate. E Marc Marquez portò a casa un altro titolo nella Classe Regina.