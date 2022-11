Royal Enfield Meteor 350 VS Benelli Imperiale 400: il confronto

Royal Enfield Meteor 350 VS Benelli Imperiale 400, quale moto scegliere? Molti motociclisti, in fase di acquisto, sono indecisi tra le due piccole naked classiche e moderne allo stesso tempo.

Si tratta di due modelli d’ingresso per la categoria, caratterizzati da uno stile molto personale, con i richiami al passato che tanto piacciono ai motociclisti moderni attenti allo stile e alla moda.

La Royal Enfield sta ottenendo un enorme successo sul mercato per il suo rapporto qualità/prezzo. Ma anche la Benelli non resta a guardare. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia.

Royal Enfield Meteor 350 VS Benelli Imperiale 400: motore ed elettronica

Partiamo dal motore. La prima prevede un monocilindrico raffreddato ad aria e olio da 349 cc, 20,2 CV a 6.100 giri/min e 27 Nm a 4.000 giri/min. La Benelli pure adotta un monocilindrico dalle stesse caratteristiche, ma da 374 cc e capace di una potenza leggermente superiore: 21 CV a 5.500 giri/min e 29 Nm a 4.500 giri/min.

Sono ovviamente due moto perfette per i neopatentati. Per quanto riguarda il peso, la Imperiale fa segnare sulla bilancia 205 kg in ordine di marcia, mentre la Meteor 191 kg. Su tutti e due i modelli l’elettronica si limita solo all’ABS.

Ciclistica e freni

Le due moto sono molto simili anche dal punto di vista della ciclistica. Il telaio, per entrambe, è un doppia culla in acciaio abbinato a una forcella telescopica da 41 mm e a un doppio ammortizzatore posteriore.

La differenza riguarda la ruota posteriore: sulla Imperiale troviamo un cerchio da 18” e sulla Meteor un cerchio da 17”; mentre davanti montano entrambe un 19” (anche se la Meteor monta cerchi a raggi). Per quanto riguarda i freni, su entrambe troviamo un disco anteriore da 300 mm.

Differenti invece sono le misure degli pneumatici: 100/90-19” e 140/70-17” per Meteor; 110/90-19′ e 130/80-18” per la Imperiale. Per quanto riguarda infine l’altezza sella, abbiamo 780 mm per Benelli e 765 mm per Royal Enfield.

Colori e prezzi

E veniamo ai prezzi delle due moto. La Royal Enfield Meteor 350 è disponibile in 10 tonalità differenti, al prezzo di 4.300 euro. La Benelli Imperiale 400 viene invece commercializzata in due colorazioni (grigio e nero) al prezzo di 3.990 euro.