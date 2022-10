MotoGP, anche Valentino Rossi a Valencia per tifare Bagnaia

La MotoGP volge al termine e in occasione dell’ultimo appuntamento di Valencia, Valentino Rossi sarà presente per sostenere Pecco Bagnaia

MotoGP, ultimo atto. Si avvicina l’appuntamento di Valencia, quello che deciderà le sorti di una stagione ricca di colpi di scena. Il 6 novembre il circus del motomondiale si ritroverà sul circuito spagnolo per l’ultimo round della stagione.

MotoGP, con Bagnaia c’è Valentino Rossi a tifare

A Valencia Bagnaia si presenterà con un vantaggio di 23 punti su Fabio Quartararo. Se il francese dovesse vincere, all’italiano basterà un 14° posto per festeggiare il titolo. E per l’occasione sarà presente nel paddock anche Valentino Rossi.

A circa un anno dall’addio alla MotoGP come pilota, il nove volte campione del mondo tornerà dunque sul tracciato che l’ha visto indossare per l’ultima volta la tuta di pelle in moto in top class. In una doppia veste: patron del Mooney VR46 Racing Team, che schiera Luca Marini insieme a Marco Bezzecchi, e soprattutto come tifoso di Bagnaia.

Bagnaia uno dei piloti della Academy di Rossi

Il numero 63 è uno dei piloti della VR46 Riders Academy, il ‘vivaio’ voluto dal 9 volte iridato per far crescere alcuni giovani talenti. È proprio insieme alla struttura di Rossi che Bagnaia ha ottenuto i primi risultati concreti nella classe cadetta e ha poi vinto il titolo iridato in quella intermedia, prima del salto nella premier class. Se dovesse riuscire nell’impresa, l’ufficiale di Borgo Panigale sarebbe il primo italiano a farlo proprio dopo Rossi, che ha vinto il suo ultimo titolo nel 2009.

Valentino Rossi torna in pista con la Yamaha R1

Intanto, nota di colore, il pilota di Tavullia è recentemente tornato in pista in sella alla nuova Yamaha R1 sfoggiando anche una nuova tuta Dainese. Rossi ha messo alla prova la sportiva giapponese sul circuito di Misano, come lui stesso ha fatto sapere attraverso i suoi profili social.