Furti di veicoli: le regioni più colpite e le assicurazioni

I furti di veicoli nel 2021 sono in aumento. E le regioni più colpite, come Campania e Puglia, sono anche le meno assicurate

Infatti, le prime tre Regioni – la Campania (27mila furti), il Lazio (18mila) e la Puglia (14mila) – da sole contano per il 58% dei furti totali. Se si rapporta il numero di veicoli rubati su quelli circolanti per un confronto più omogeneo, si nota che la Campania mantiene la prima posizione (0,6%), la Puglia sale in seconda posizione (0,48%) e il Lazio è terzo (0,38%).

Il distacco risulta evidente se si confrontano i dati delle due Regioni meno colpite da furti, la Valle d’Aosta (31 furti) e il Trentino-Alto Adige (194), dove il rapporto dei veicoli rubati su circolanti è dello 0,01% (Tabella 1).

Le regioni più colpite sono le meno assicurate

Dopo il calo del 2020, nel 2021 si è assistito ad una crescita del 2% del numero di furti di veicoli in Italia, sebbene con andamenti diversi sul territorio. Da un lato alcune Regioni hanno visto aumentare il numero di furti: +19% in Umbria, +13% in Molise, +11% in Liguria e +7% in Campania.

Dall’altro lato si vedono cali significativi nelle Marche (-20%), in Abruzzo (-18%) e in Basilicata (-16%). Ma l’aspetto più interessante, se vogliamo, è un altro. Secondo l’Osservatorio di Segugio.it la copertura su furto e incendio mostra percentuali sotto il 10% in alcune regioni.

In particolare, le due Regioni con la penetrazione più bassa sono quelle con la più alta percentuale di furti sul parco circolante: Campania (penetrazione del 5,3%) e Puglia (6,9%). La scarsa diffusione trova una parziale spiegazione nel premio che in queste due regioni supera i 250€.

Dall’altro lato le regioni con la penetrazione più alta sono Lombardia e Piemonte, dove quasi un automobilista su quattro acquista la garanzia, con un premio rispettivamente di 102,5€ e 86,2€.

Furti di veicoli: i modelli a due ruote più rubati

La classifica vede nelle prime cinque posizioni gli scooter. Al primo posto c’è l’Honda SH, il più ricercato dai ladri con 5.196 furti (quasi il 20% del totale), seguito dal Piaggio Liberty (1.393 furti), dall’Aprilia Scarabeo (1.236), dalla Piaggio Vespa (1.067) e dal Piaggio Beverly (989).