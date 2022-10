MotoGP 2022, la corsa al titolo: ecco gli scenari a Valencia

La MotoGP 2022, la corsa al titolo volge al termine. E vedrà il mondiale assegnato in occasione dell’ultimo GP della stagione, a Valencia.

Pensate che è da ben cinque anni che il titolo non viene deciso all’ultimo round. Gli ultimi protagonisti erano stati Marc Marquez e Andrea Dovizioso, allora in Ducati.

MotoGP 2022, corsa al titolo: chi la spunterà?

In una stagione imprevedibile e avvincente, chi la spunterà fra Francesco Bagnaia e il campione del mondo in carica Fabio Quartararo? Chi fra Ducati Lenovo Team e Monster Energy Yamaha MotoGP?

Calcolatrice in mano, la matematica è abbastanza semplice dopo il penultimo appuntamento della stagione corso a Sepang, dove la moto GP22 è arrivata prima e la M1 terza.

Bagnaia ha 23 punti di vantaggio

I 23 punti di vantaggio di Bagnaia costringeranno infatti il francese a dare tutto: se non vincerà, non avrà alcuna possibilità. E anche se sarà in grado di salire sul gradino più alto del podio, servirà una giornata nera di Bagnaia per vederlo bissare il titolo dell’anno scorso.

All’italiano basterebbe un quattordicesimo posto. Proprio in quel caso, i due andrebbero a pari punti e l’iride verrebbe assegnato in base al numero di vittorie: sette a quattro per Bagnaia, che riporterebbe così il titolo a Borgo Panigale dopo 15 anni.

Quindi è facile dedurre che il pronostico è nettamente dalla parte dell’italiano, che di fatto può disputare una gara quasi anonima portando lo stesso a casa il mondiale.