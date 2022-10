Benelli TRK 502 X VS Suzuki V-Strom 650 XT: il confronto

Benelli TRK 502 X VS Suzuki V-Strom 650 XT, quale scegliere? Se siete qui è perché in qualche modo vi starete chiedendo quale delle due comprare o magari semplicemente consigliare a un amico.

Da un lato abbiamo la ormai collaudata best seller di Benelli, regina del mercato da diversi anni, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo ottimo.

Dall’altro una enduro stradale di Casa Suzuki con le spalle larghe e una storia di grandi successi. Andiamo a scoprirle in questo faccia a faccia sulla carta. Andiamo a scoprirle in questo faccia a faccia sulla carta.

Benelli TRK 502 X VS Suzuki V-Strom 650 XT: motore e prestazioni

Partiamo dal motore. La Benelli TRK 502 X monta un bicilindrico in linea da 500cc, 47,6 CV a 8.500 giri/min e 46 Nm a 6.000 giri/min. La V-Strom adotta invece un bicilindrico da 645 cc in grado di sprigionare 71 CV a 8.800 giri/min e 62 Nm a 6.500 giri/min.

Telaio e sospensioni

Passiamo ora alla ciclistica. La Benelli TRK 502X adotta un telaio a traliccio in tubi d’acciaio in alta resistenza abbinato a un forcellone con un monoammortizzatore regolabile e a una forcella a steli rovesciati da 50 mm.

La V-Strom, invece monta un telaio a doppia trave in alluminio, una forcella telescopica regolabile e un mono regolabile nel precarico

Per quanto riguarda l’altezza della sella, la Benelli fa segnare 860 mm, mentre la V-Strom 835 mm.

Freni, cerchi, peso

La Benelli monta un’anteriore da 19”, come la Suzuki. L’impianto frenante della Benelli prevede un doppio disco da 320 mm con pinza a 4 pistoncini e un disco singolo da 260 mm con pinza a singolo pistoncino.

L’impianto frenante della V-Strom prevede un doppio disco da 310 mm e un disco singolo da 260 mm con pinza a singolo pistoncino. Quanto al peso: 235 kg con il pieno per la TRK 502 X e 216 kg a secco per la giapponese.

Benelli TRK 502 X e Suzuki V-Strom 650 XT: quanto costano?

Infine il prezzo delle due moto. La nuova Benelli TRK 502 X viene proposta al pubblico a 5.990 euro, e la Suzuki a 9.390 euro.