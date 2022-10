Ecobonus moto e scooter elettrici: dal 19 ottobre

Tornano gli Ecobonus per moto e scooter elettrici. Saranno disponibili per i concessionari a partire dal 19 ottobre alle ore 10.00

Gli Ecobonus per moto e scooter elettrici sono pronti per essere erogati e per incentivare la vendita dei veicoli a due ruote a zero emissioni.

Dalla giornata di mercoledì 19 ottobre, dalle ore 10.00, viene dunque riattivata per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi relativi all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Ecobonus moto e scooter elettrici

Gli Ecobonus, come ormai li conosciamo da un po’, sono sfruttabili da tutti i clienti che acquistano un veicolo elettrico a due ruote nuovo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. La cifra relativa al bonus sarà calcolata sulla percentuale del prezzo di acquisto.

Lo sconto ammonta al 40% del prezzo, con un massimo di 4.000 euro, per chi porta dal concessionario per la rottamazione di un vecchio veicolo della stessa categoria omologato euro 0, 1, 2 o 3.

30% senza rottamazione

Anche in questo caso si deve trattare di un veicolo di proprietà da almeno 12 mesi, oppure di proprietà di un familiare convivente di chi effettua l’acquisto.

In caso invece non ci fosse la rottamazione di un vecchio veicolo, il bonus a disposizione sarà del 30% e avrà un tetto massimo di 3.000 euro.

Nuova linfa dunque per alimentare un mercato, quello dell’elettrico, che diventa sempre più importante per rendere le nostre città più pulite.