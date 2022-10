MotoGP: Ducati a due gare dal sogno mondiale

MotoGP 2022, meno due gare dal termine. Cinque piloti compresi in 40 punti: la foto della classifica prima del GP di Phillip Ispand, in Australia, dove il Circus è tornato dopo tre anni di assenza.

Quartararo dopo la domenica da dimenticare in Thailandia – prima della tappa in Australia – aveva visto ridursi il vantaggio nei confronti di Francesco Bagnaia da 18 a 2 soli punti. Il francese a Buriram ha anche assistito al riavvicinamento di Aleix Espargaró, Enea Bastianini e Jack Miller.

Il sorpasso di Bagnaia

Ora restano in lizza ancora quattro piloti. Fabio Quartararo prima ha commesso un errore in staccata e poi è caduto insieme alla sua moto M1.

Uno zero pesantissimo, che gli è costato la leadership del mondiale. Ora Bagnaia si appresta ad affrontare il GP di Malesia (penultimo della stagione) con a disposizione il suo primo ‘match point’.

Il piemontese ha 14 punti di margine sul francese e in caso di vittoria a Sepang con Quartararo giù dal podio il suo sogno e quello di Ducati diventerà realtà.

Due gare per il sogno MotoGP

Aleix Espargaró ed Enea Bastianini vorranno tenere aperti i giochi fino al gran finale in programma a Valencia: al momento sono staccati rispettivamente di 27 e 42 punti dopo essere arrivati quinto e nono in Australia.

Come anticipato restano ancora due gare da disputarsi: Malesia e Valencia. E in Malesia si correrà il prossimo weekend. Se la matematica non è un’opinione, ci sono in palio 50 punti.

Ora tocca a Bagnaia capitalizzare al meglio questo vantaggio e coronare il suo sogno e quello di Ducati.