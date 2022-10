MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 dell’Australia

Si avvicina l’appuntamento dell’Australia per la MotoGP 2022. Ecco gli orari TV e la programmazione. Dopo due anni di assenza (dovuti al Covid), il circus del motomondiale torna sul celebre e spettacolare tracciato di Phillip Island.

Questo fine settimana andrà in scena il 18esimo round della stagione (terzultimo in calendario). Con Pecco Bagnaia salito a -2 da Quartararo e con Espargarò a 20 lunghezze dal francese, la lotta al titolo si fa sempre più interessante.

MotoGP 2022: orari TV

Anche in questo caso gli orari tv saranno decisamente mattutini per noi europei. Come di consueto, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming anche su Sky Q e Now TV.

Sarà invece un weekend di differite per TV8, la rete Sky visibile “in chiaro” al canale 8 del digitale terrestre. E ora vediamo nello specifico a che ora i piloti saliranno in moto.

MotoGP 2022: gli orari TV del GP dell’Australia

Venerdì 14 Ottobre

00:00 | Prove libere 1 Moto3

00:55 | Prove libere 1 MotoGP

01:55 | Prove libere 1 Moto2

04:15 | Prove libere 2 Moto3

05:10 | Prove libere 2 MotoGP

06:10 | Prove libere 2 Moto2

Sabato 15 Ottobre

00:00 | Prove libere 3 Moto3

00:55 | Prove libere 3 MotoGP

01:55 | Prove libere 3 Moto2

03:30 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 03:35, Q2 alle 04:00)

04:30 | Prove libere 4 MotoGP

05:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 05:10, Q2 alle 05:35)

06:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 06:10, Q2 alle 06:35)

Domenica 16 Ottobre

00:00 | Warm-Up Moto3

00:20 | Warm-Up Moto2

00:40 | Warm-Up MotoGP

02:00 | Gara Moto3

03:20 | Gara Moto2

05:00 | Gara MotoGP

Gli orari del GP dell’Australia: la programmazione di TV8

Sabato 15 Ottobre

14:00 | Qualifiche GP Australia (sintesi)

15:15 | Paddock Live

Domenica 16 Ottobre

10:30 | Paddock Live

11:00 | Gara Moto3

12:25 | Gara Moto2

14:15 | Gara MotoGP

15:00 | Paddock Live