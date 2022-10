Accessori moto: il display Cluster TFT di Bosch

Il display Cluster TFT di Bosch da 5” e il Connectivity Cluster sono le due offerte che Bosch mette a disposizione di tutte le case motociclistiche. Sono moderni, tecnologici e pensati per soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti.

Display Cluster TFT di Bosch: leggibilità ottimale, design compatto

Il Cluster TFT da 5″ di Bosch è programmabile liberamente, quindi i produttori possono adattarlo alle loro esigenze di progettazione e utilizzo. Inoltre, è possibile installarlo anche negli spazi più ristretti di diversi segmenti di veicoli. Suzuki ha optato per il nuovo Cluster TFT da 5″ di Bosch per la nuova generazione della sua V-STROM 1050/1050DE.

La nuova Suzuki V-STROM 1050/1050DE con il Cluster TFT da 5″ di Bosch sarà disponibile sul mercato da gennaio 2023. Il display luminoso di questa variante, senza Bluetooth e opzione di rete, garantisce un’ottima leggibilità in tutte le condizioni atmosferiche.

Connectivity Cluster da 5″: è connesso

Rispetto al Cluster TFT da 5″, il Connectivity Cluster da 5″ presenta anche funzioni di connettività. Collegando il proprio smartphone al display, gli utenti possono accedere a funzioni come navigazione, musica e rubrica visualizzando informazioni importanti senza compromettere la concentrazione del guidatore.

In qualità di leader nei sistemi di sicurezza per le moto, Bosch lavora per aumentare la sicurezza di questi veicoli, senza trascurarne il comfort e il piacere di guida. La connettività, non solo tra motociclista e moto, ma anche tra il veicolo e l’ambiente circostante, svolge un ruolo importante nel raggiungimento di questi obiettivi.

I display delle moto forniscono informazioni generali sulla guida e consentono anche di visualizzare e controllare le funzioni avanzate, come i sistemi di assistenza alla guida.

Display Bosch per moto: sicurezza a 360 gradi

Dalle moto elettriche agli e-scooter, fino ai veicoli powersport, come i fuoristrada (ATV): il Cluster TFT e il Connectivity Cluster da 5” di Bosch possono essere integrati in vari tipi di veicoli.

Consentono di visualizzare tutte le informazioni utili a chi guida un veicolo elettrico, come il livello della batteria e l’autonomia residua. Bosch ha avviato la produzione su larga scala dei suoi display per moto da diversi anni rappresentando un punto di riferimento per questo settore.