Moto Guzzi V7 VS Kawasaki Z650RS: il confronto

Moto Guzzi V7 VS Kawasaki Z650RS, quale moto scegliere? Molti motociclisti, in fase di acquisto, sono indecisi tra le due naked classiche e moderne allo stesso tempo.

Da un lato la heritage giapponese, derivata dalla versione standard, ma più facile e godibile. Dall’altro la modern-classic per eccellenza, che da anni ormai è presente nella top 10 delle moto più vendute in Italia. Andiamo a scoprirli insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Moto Guzzi V7 VS Kawasaki Z650RS: motore ed elettronica

La nuova Moto Guzzi V7 Stone adotta il nuovo propulsore, ora cresciuto nella cilindrata fino a 853,4 cc, capace di erogare una potenza di 65 CV a 6.800 giri/min e 73 Nm a 5.000 giri/min.

L’elettronica si avvale del Moto Guzzi Traction Control regolabile su due livelli o disinseribile. Non manca l’ABS a due canali di Continental. Il peso è di 199 kg (218 con il pieno).

La Kawasaki Z650RS, invece, è spinta dal bicilindrico parallelo da 649cc in grado di erogare 68 CV e 64 Nm a 6.700 giri/min. L’elettronica prevede solo l’ABS, mentre il peso con il pieno è di 187 kg.

Ciclistica e freni

Per quanto riguarda la Moto Guzzi V7, il telaio è in acciaio (rinnovato e irrigidito). La forcella è caratterizzata da steli da 41 mm, mentre dietro ci sono due ammortizzatori regolabili.

L’impianto frenante si avvale di un disco singolo all’anteriore da 320 mm, mentre le ruote sono da 150/70-17 e 100/90-17”.

La Kawasaki adotta un telaio a traliccio in acciaio, una forcella telescopica da 41 mm e un back-link orizzontale regolabile nel precarico al posteriore.

I freni in questo caso prevedono un doppio disco anteriore da 300 mm e un disco singolo da 220 mm dietro. Mentre le ruote sono da 120/70-17 e 160/60-17.

Colori e prezzi

E veniamo ai prezzi delle due moto. La Moto Guzzi V7 Stone è disponibile in quattro colori – nero, arancione, giallo e grigio – al prezzo di 8.999 euro.

La Z650RS viene invece commercializzata in tre colorazioni – Metallic Spark Black, Candy Emerald Green e Metallic Moondust Gray / Ebonya – al prezzo di 8.440 euro.