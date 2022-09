MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 della Thailandia

Di seguito gli orari TV per seguire la MotoGP sul circuito di Buriram, in Thailandia. Si tratta del 17esimo round della stagione

Si avvicina l’appuntamento della Thailandia per la MotoGP 2022. Ecco gli orari tv e la programmazione. Due anni dopo l’ultima comparsa, il circus del motomondiale torna in Thailandia per il diciassettesimo appuntamento della stagione.

Nel GP di Motegi di pochi gg fa Pecco Bagnaia è caduto rovinosamente (lasciando sull’asfalto punti importanti in chiave rincorsa al titolo) e il suo rivale Quartarato si è portato a +18 (con Espargaro che segue a +25).

Sarà dunque interessante seguire questa tappa per vedere che direzione prenderà questa sfida sempre più accesa per il titolo 2022.

Orari TV MotoGP 2022

Anche in questo caso gli orari tv saranno piuttosto mattutini per noi europei. Come di consueto, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming anche su Sky Q e Now TV.

Sarà invece un weekend di differite per TV8, la rete Sky visibile “in chiaro” al canale 8 del digitale terrestre. E ora vediamo nello specifico a che ora i piloti saliranno in moto.

MotoGP 2022: gli orari tv del GP della Thailandia

Venerdì 30 Settembre

04:00 | Prove libere 1 Moto3

04:55 | Prove libere 1 Moto2

05:50 | Prove libere 1 MotoGP

08:15 | Prove libere 2 Moto3

09:10 | Prove libere 2 Moto2

10:05 | Prove libere 2 MotoGP

Sabato 1 Ottobre

04.00 | Prove libere 3 Moto3

04.55 | Prove libere 3 Moto2

05.50 | Prove libere 2 MotoGP

07:35 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 07:35, Q2 alle 08:00)

08:30 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 8:30, Q2 alle 8:55)

09:25 | Prove libere 4 MotoGP

10:05 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 10:05, Q2 alle 10:30)

12:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 Ottobre

05:00 | Warm Up Moto3

05:20 | Warm Up Moto2

05:40 | Warm Up MotoGP

07:00 | Gara Moto3

08:20 | Gara Moto2

09:30 | Grid

10:00 | Gara MotoGP

11:45 | Conferenza stampa qualifiche

Gli orari del GP della Thailandia: la programmazione di TV8

Sabato 1 Ottobre

13:30 | Paddock Live Show

13:45 | Qualifiche GP di Thailandia (sintesi)

15:00 | Paddock Live Show

Domenica 2 Ottobre

10:00 | Paddock Live Show

11:15 | Gara Moto3 (differita)

12:30 | Gara Moto2 (differita)

14:15 | Gara MotoGP (differita)

15:00 | Paddock Live Show.