MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 di Motegi

Di seguito gli orari TV per seguire la MotoGP sul circuito di Motegi, in Giappone. Si tratta del 16esimo round della stagione

Si avvicina l’appuntamento di Motegi per la MotoGP 2022: ecco gli orari tv e la programmazione. Archiviato il GP di Aragon, che ha visto Enea Bastianini trionfare e Pecco Bagnaia portarsi a soli 10 punti dal leader del mondiale, Fabio Quartararò, i piloti del motomondiale si preparano al sedicesimo round stagionale.

Domenica si correrà sul tracciato giapponese di Motegi con orari tv un po’ stravolti rispetto allo standard europeo. Il GP del Giappone è minacciato da un tifone, pertanto le difficoltà impreviste legate al traffico aereo hanno consigliato alcuni cambiamenti di programma. Le prime prove libere del venerdì sono state cancellate e la Classe Regina avrà a disposizione un solo turno pomeridiano più lungo (75 minuti).

Orari TV MotoGP 2022

Come di consueto, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming anche su Sky Q e Now TV.

Sarà invece un weekend di differite per TV8, la rete Sky visibile “in chiaro” al canale 8 del digitale terrestre. E ora vediamo nello specifico a che ora i piloti saliranno in moto.

MotoGP 2022: gli orari tv del GP di Motegi

Venerdì 23 Settembre

06:15 | Prove libere 1 Moto3

07:10 | Prove libere 1 Moto2

08:05 | Prove libere 1 MotoGP

Sabato 24 Settembre

02:00 | Prove libere 2 Moto3

02:55 | Prove libere 2 Moto2

03:50 | Prove libere 2 MotoGP

05:35 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 05:35, Q2 alle 06:00)

06:30 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 06:30, Q2 alle 06:55)

07:25 | Prove libere 3 MotoGP

08:05 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 08:05, Q2 alle 08:30)

10:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 25 Settembre

03:00 | Warm-up Moto3

03:20 | Warm-up Moto2

03:40 | Warm-up MotoGP

05:00 | Gara Moto3

06:20 | Gara Moto2

08:00 | Gara MotoGP

09:45 | Conferenza stampa qualifiche

Gli orari TV del GP di Motegi: la programmazione di TV8

Sabato 24 Settembre

11:45 | Paddock Live

12:00 | Qualifiche MotoGP, Moto2, Moto3 (sintesi)

13:15 | Paddock Live

Domenica 25 Settembre

8:30 | Studio MotoGP

9:15 | Gara Moto3 (differita)

10:30 | Gara Moto2 (differita)

11:30 | Grid (differita)

12:15 | Gara MotoGP (differita)