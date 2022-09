Quanto inquina una moto? In un momento storico dove la transizione energetica, la salvaguardia del pianeta e il cambiamento climatico (generato anche dall’inquinamento) sono temi all’ordine del giorno, andiamo a vedere il ruolo delle moto nel nostro “ecosistema”.

Per le auto la strada è già stata tracciata, con lo stop alla vendita di veicoli termici a partire dal 2035. Per quanto riguarda le due ruote non è ancora chiaro come si procederà, ma è facile immaginare che la direzione (magari con tempi diversi) sarà tendenzialmente la stessa. Nel frattempo proviamo a fare un parallelo tra auto e moto.

Quanto inquinano le auto?

Partiamo dalle quattro ruote. Le vetture elettriche (come le moto elettriche) sprigionano zero emissioni di CO2. Mentre la fascia di veicoli ibridi Plug-In (ossia quelli che hanno bisogno di ricarica e permettono in media una percorrenza in elettrico di circa 40-50 km) copre il range di emissioni di CO2 che va più o meno dai 20 ai 70 g/km.

Per semplificare, nella fascia 70-130 potremmo inserire le Full Hybrid e le Mild Hybrid (senza dimenticare che ci sono in tutte queste fasce elencate sempre delle eccezioni – anche di auto termiche – che non stiamo qui a elencare). E oltre i 130 g/km (quasi) tutte le auto alimentate con carburanti tradizionali.

Ad esempio una Volkswagen T-Roc (2.0 diesel o 1.5 benzina) fa registrare 138 g/km di CO2, un’Audi A4 Avant 2.0 diesel fa segnare 148 g/km di CO2. Una Renault Clio Full Hybrid fa registrare 97 g/km, mentre un’Alfa Romeo Stelvio 2.0 benzina 190 g/km e una Porsche Macan 2.0 benzina 228 g/km.

Quanto inquinano le moto?

Passiamo alle moto, prendendo alcuni modelli a campione. Un Honda SH 350, uno degli scooter più venduti in Italia, fa registrare emissioni pari a 77,8 g/km. Un nuovo Yamaha TMAX 2022 fa segnare 112 g/km di CO2. La stessa cifra si registra anche dagli scarichi della Honda Africa Twin.

La moto più venduta in Italia, la Benelli TRK 502 X, emette 95 g/km di CO2. L’altra best seller, la BMW R 1250 GS emette 110 g/km, mentre la Yamaha Ténéré fa registrare 99 g/km di CO2. Un Piaggio Beverly 300 emette 77 g/km, mentre una Aprilia RSV4 1100 Factory emette 155 g/km.

Dunque, ecco un po’ di numeri che in qualche modo ci raccontano quanto inquinano le moto rispetto alle auto, e ci permettono anche di comprendere perché al momento “l’emergenza” riguarda prima le quattro che le due ruote. Perché, concludendo, una moto inquina più o meno come un’auto Full Hybrid e uno scooter quasi come una Plug-in Hybrid.