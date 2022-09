Le 5 moto A2 che consumano meno

Tra le tante, abbiamo selezionato 5 moto A2 che consumano meno, prendendo in considerazione un po’ di naked e qualche enduro stradale

Quali sono le moto A2 che consumano meno? Spesso quando si decide di acquistare una moto, oltre a cercare il modello che più soddisfa i requisiti estetici e tecnici, si tiene in considerazione l’aspetto legato ai consumi.

Soprattutto quando l’idea è quella di utilizzare la moto tutti i giorni, per andare in ufficio, al lavoro, all’università, o in qualsiasi altro luogo. Dunque, ecco che diventa fondamentale cercare le moto che consumano meno.

In questo articolo abbiamo fatto una rassegna di alcune tra quelle moto guidabili con patente A2 che consumano meno.

Suzuki V-Strom 650

La enduro stradale di Suzuki depotenziata (48 CV) per Patenti A2, che nella versione normale arriva ad erogare 70 CV (spinti dal bicilindrico da 646cc), adotta un serbatoio da 20 litri e il suo consumo stimato è di 4,2 litri ogni 100. Con questi dati si possono ipotizzare quasi 400 chilometri. Il suo prezzo è di 8.890 euro.

Benelli TRK 502

La best seller Benelli TRK 502, dotata di un bicilindrico da 500 cc e 48 CV, ha un serbatoio da 20 litri e prevede un consumo medio pari a 3,9 litri ogni 100 km. Pertanto in questo caso è possibile ipotizzare di percorrere fino a 500 km. Il prezzo è di 5.990 euro.

Yamaha MT 03

La Yamaha MT 03 è la piccola naked dei Tre Diapason. Monta un monocilindrico da 42 CV e 321 cc e pesa solo 168 kg. Il suo serbatoio è in grado di accogliere 14 litri di carburante e il consumo medio si attesta intorno ai 3,8 l/100 km. L’autonomia sarà intorno ai 370 km, mentre il prezzo è pari a 5.999 euro.

Honda CB500F

La Honda CB500F è la naked media della Casa giapponese. è spinta da un bicilindrico da 471 cc, capace di erogare una potenza di 48 CV. Ha un serbatoio da 17,1 litri e vanta un consumo medio pari a 3,7 l/100 km. L’autonomia è di 460 km, mentre il prezzo di partenza è di 6.540 euro.

KTM 390 Adventure

Come la sorella naked, la 390 Adventure adotta un monocilindrico da 373,2 cc, capace di erogare una potenza di 43 CV. Il peso è di soli 158 kg, mentre il serbatoio ha una capienza di 14,5 litri di carburante. Il consumo medio di questa moto si attesta intorno ai 3,4 l/100 km e l’autonomia è di circa 425 km. Il prezzo è di 7.350 euro.