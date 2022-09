MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 di Aragon

Si avvicina l’appuntamento di Aragon per la MotoGP 2022. Ecco gli orari tv e la programmazione. Archiviato il GP di Misano, che ha visto Pecco Bagnaia trionfare, i piloti del motomondiale si preparano al quindicesimo round stagionale.

Domenica si correrà sul prestigioso tracciato del Motorland secondo i tradizionali orari europei. Questo weekend sarà il primo della stagione senza Andrea Dovizioso, che si è ritirato due settimane fa in occasione del suo Gran Premio di casa.

Ma vedrà però l’importante ritorno in sella di Marc Marquez, a distanza di 110 giorni dalla sua ultima apparizione al Mugello.

Orari TV MotoGP 2022

Come di consueto, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming anche su Sky Q e Now TV. Weekend di dirette anche per TV8, la rete Sky visibile “in chiaro” al canale 8 del digitale terrestre. E ora vediamo nello specifico a che ora i piloti saliranno in moto.

MotoGP 2022: gli orari tv del GP di Aragon

Venerdì 16 Settembre

08:55 | FP1 Moto3 (inizio 9:00)

09:50 | FP1 MotoGP (inizio 9:55)

10:50 | FP1 Moto2 (inizio 10:55)

13:10 | FP2 Moto3 (inizio 13:15)

14:05 | FP2 MotoGP (inizio 14:10)

15:05 | FP2 Moto2 (inizio 15:10)

Sabato 17 Settembre

08:55 | FP3 Moto3 (inizio 9:00)

09:50 | FP3 MotoGP (inizio 9:55)

10:50 | FP3 Moto2 (inizio 10:55)

12:30 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 | FP4 MotoGP

14:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:10 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:10, Q2 alle 15:35)

17:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 18 Settembre

09:00 | Warm-Up Moto3

09:20 | Warm-Up Moto2

09:40 | Warm-Up MotoGP

11:00 | Gara Moto3

12:20 | Gara Moto2

13:30 | Grid

14:00 | Gara MotoGP

