MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno alle corse

Marc Marquez tornerà ufficialmente a gareggiare il prossimo weekend in occasione del GP di Aragon, il Gran Premio di casa

Marc Marquez ha rotto il silenzio e ha confermato il suo ritorno in MotoGP. Lo spagnolo sarà dunque presente all’appuntamento di Aragon in programma nel prossimo weekend.

Dopo aver completato una fruttuosa due giorni di test a Misano e aver proseguito un intenso allenamento a casa, Marquez e il Team Repsol Honda hanno deciso che è arrivato il momento di tornare a correre.

Marc Marquez, il ritorno alle gare tanto atteso

Sono passati ben 110 giorni dall’ultima volta su una MotoGP al Gran Premio d’Italia il 29 maggio. E questo momento era tanto atteso, per lo spagnolo ma anche per tanti appassionati.

Da quando ha subito con successo una quarta operazione all’omero destro, l’otto volte campione del mondo ha seguito il percorso rigido di recupero del suo staff medico.

E dopo controlli, consulenze e test, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti del recupero effettuato e lo spagnolo tornerà ora a gareggiare.

Si riparte dal GP “di casa”

L’obiettivo del fine settimana per Marquez sarà continuare a migliorare la sua forma fisica e valutare le sue prestazioni in moto durante l’intensità di un weekend e di una gara del Gran Premio.

Il fatto che Marquez abbia scelto il MotorLand Aragon per il suo rientro permetterà allo spagnolo di ricominciare nel suo circuito di casa, potendo contare, tra le altre cose, anche sull’affetto dei tanti tifosi che non aspettavano altro che questo momento.

L’augurio di tutti gli appassionati di sport è che presto lo spagnolo possa ritrovare la forma giusta per potersi giocare le posizioni più importanti, come ha sempre fatto in passato.