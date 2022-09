Le 5 moto più vendute del 2022 (fino ad agosto): i numeri

Quali sono le moto più vendute del 2022? Non è ancora finito l’anno, ma siamo già a settembre. Insomma, manca veramente poco fino alla fine del 2022 e possiamo vedere a grandi linee quale sarà la top 5 dell’anno.

Sì, perché ormai la classifica è già bella costruita e consolidata, e difficilmente potrà subire grandi variazioni da qui al 2023. Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono le 5 moto più vendute in Italia fino ad agosto.

1 Benelli TRK 502 X (5.712)

Partiamo sempre da lei. La Benelli TRK 502 /502 X è ormai da tempo in testa alla classifica delle moto più vendute. E anche nel 2022 con ogni probabilità chiuderà da regina.

Si tratta dell’enduro stradale media del marchio pesarese, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Si presenta con un design moderno e robusto e con un motore da 499 cc e 48 CV di potenza. Viene venduta al prezzo di 5.990 euro.

2 BMW R 1250 GS (3.132)

A seguire troviamo la BMW R 1250 GS, la enduro stradale premium per eccellenza. Per tantissimi anni è stata la moto più venduta in assoluta e presenta un equilibrio generale tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende una moto perfetta per poter far tutto ai massimi livelli e senza rinunciare a una dotazione di notevole livello. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 19.350 euro.

3 Yamaha Ténéré 700 (2.224)

Sul terzo gradino del podio provvisorio troviamo la Yamaha Tenere, un’enduro stradale media che fa dell’agilità, della precisione di guida, delle capacità fuoristradistiche e del rapporto qualità/prezzo i suoi principali punti di forza.

È snella, leggera e performante. Monta un bicilindrico da 689 cc capace di erogare una potenza di 73 CV circa. E viene proposta con un prezzo di partenza di 9.799 euro.

4 Ducati Multistrada V4 (2.011)

La Multistrada V4 è la Ducati più venduta in assoluto. È una moto di recente realizzazione e porta la sportività tipica del marchio (e tipica del motore V4) su un livello diverso, strizzando l’occhio al mondo del turismo e dell’Adventure. Il suo motore da 1.158 cc eroga una potenza di ben 170 CV, mentre il prezzo di vendita è pari a 19.590 euro.

5 KEEWAY RKF 125 (1.982)

La Keeway RKF 125 è una naked di piccola cilindrata pensata per i ragazzi che si avvicinano al mondo delle due ruote. È da diversi anni la moto 125 più venduta in Italia grazie a un design azzeccato e a un buon rapporto qualità prezzo. Costa infatti 2.490 euro e monta un monocilindrico da 12,24 CV di potenza massima.