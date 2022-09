I 5 scooter più venduti ad agosto 2022

Quali sono i 5 scooter più venduti ad agosto? Vediamo nel frattempo come ha reagito tutto il mercato moto e scooter ad agosto.

Dopo sei mesi di segno meno, il mercato delle due ruote ad agosto torna in territorio positivo. Il mese si chiude con 16.126 veicoli venduti e una crescita di 3,2 punti percentuali sullo stesso periodo dello scorso anno.

A fare la parte del leone le moto, con 6.864 veicoli immatricolati pari a un incremento del 13,4 %. Non riescono invece a risalire la china gli scooter, che targano 7.948 mezzi e perdono il 5,17% sul 2021.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i 5 scooter più venduti nel mese appena concluso.

1 HONDA ITALIA SH 125

Un best seller di sempre è l’Honda SH 125, commercializzato ad agosto in 824 unità. Ha un design ricercato e maturo. Monta cerchi da 16” davanti e dietro, un telaio tubolare in acciaio, una forcella da 33 mm e un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. Il motore eroga 13 CV e 11 Nm, il disco anteriore è da 240 mm, il peso in ordine di marcia è di 133 kg e la sella è alta da terra 799 mm. Costa 3.790 euro.

2 KYMCO AGILITY 125 R16

A seguire troviamo il Kymco Agility – 472 unità ad agosto – nella versione R16 (ossia con l’anteriore da 16” e il posteriore da 14”). È uno scooter molto pratico, agile e maneggevole. Come tutti i Kymco vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, ha una buona pedana piatta ed e spinto da un monocilindrico da 125 cc capace di erogare una potenza di 8,7 CV. Pesa 120 kg, ha una sella alta da terra 780 mm e costa 2.340 euro.

3 PIAGGIO BEVERLY 300

Al terzo posto della nostra Top 5 troviamo un altro diamante di Casa Piaggio. Il Beverly 300, venduto ad agosto in 440 unità. Prevede una ruota da 16” davanti e una da 14” dietro.

Adotta un telaio a doppia culla in tubi d’acciaio, una forcella Showa da 35 mm e un doppio ammortizzatore Showa regolabile nel precarico. Pesa 165 kg in ordine di marcia, eroga 26 CV e 26 Nm, ha una sella a 790 mm da terra e viene proposto al prezzo di 5.490 euro.

4 PIAGGIO BEVERLY 400

Segue a ruota il fratello maggiore da 399 cc, venduto in 390 unità ad agosto. In questo caso la potenza erogata è di ben 35,4 CV, il peso arriva a 195 kg e la sella è posta a 820 mm da terra. È lo scooter ideale per chi alla città alterna anche diversi km di autostrada e tangenziale. Il suo prezzo di partenza è di 6.390 euro.

5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS

In cima alla classifica troviamo il Piaggio Liberty 125, venduto in 372 unità ad agosto. È uno scooter pratico, maneggevole e stiloso. Punta sullo stile Made in Italy, su una ruota anteriore da 16” e su un motore i-get da 11 CV e 11 Nm.

Monta un telaio in acciaio, una forcella telescopica idraulica, un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e freni con disco da 240 mm all’anteriore. Pesa 106 kg ha una sella posta a 790 mm da terra e costa 2.790 euro.