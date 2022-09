Ducati Scrambler 800 VS Triumph Bonneville: il confronto

Ducati Scrambler 800 e Triumph Bonneville, quale moto scegliere? Sicuramente qualcuno di voi si sarà posto questa domanda in fase di acquisto.

Si tratta indubbiamente di due modelli molto appetibili, caratterizzati da uno stile molto ricercato. L’inglese è più classica ed elegante, mentre l’italiana è più sportiva e strizza l’occhio al mondo scrambler. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Ducati Scrambler 800 VS Triumph Bonneville: motore ed elettronica

La Ducati Scramler 800 è spinta dal bicilindrico a V da 803 cc, da 75 CV a 8.250 giri/min e 68 Nm a 5.750 giri/min. Il suo peso in ordine di marcia è di 189 kg. Mentre dal punto di vista dell’elettronica troviamo un evoluto ABS Cornering di Bosch e il controllo della trazione.

La Triumph Bonneville Street Twin, invece, è spinta dal bicilindrico parallelo frontemarcia da 900 cc raffreddato a liquido, da 65 CV a 7.500 giri/min e 80 Nm a 3750 giri/min, record di categoria. Non mancano ride by wire, riding mode e controllo di trazione disinseribile. Il peso è di 198 kg.

Ciclistica e freni

Sulla Ducati Scrambler 800 troviamo un telaio a traliccio in tubi d’acciaio, una forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm e un mono Kayaba regolabile nel precarico.

L’impianto frenante prevede un disco da 330 mm all’anteriore e un disco da da 245 mm al posteriore. Quanto alle ruote, abbiamo un 180/55-17 e 110/80-18”.

Sulla Bonneville, invece, ci sono un telaio a doppia culla, una forcella tradizionale e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico, In questo caso l’impianto frenante prevede una pinza freno Brembo e un disco anteriore da 310 mm. Le ruote, infine, sono da 150/70-17 e 100/90-18”.

Colori e prezzi

E passiamo ai prezzi delle due moto. La Ducati Scrambler 800 viene invece commercializzata in due tinte – giallo e rosso – al prezzo di 9.690 euro. La Triumph Bonneville Street Twin viene commercializzata in tre tinte al prezzo di 9.250 euro.