MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 di Misano

Si avvicina l’appuntamento di Misano per la MotoGP 2022. Ecco gli orari tv e la programmazione. Il prossimo weekend il circuito italiano ospiterà il 14esimo round del motomondiale.

La tappa di Misano si svolgerà secondo gli abituali orari delle tappe europee con le qualifiche della MotoGP che scatteranno a partire dalle 14:10 del sabato, subito dopo le FP4, e la gara alle 14:00 della domenica, subito dopo quelle delle classi Moto3 alle 11:00 e della Moto2 alle 12:20.

Orari TV MotoGP 2022

Come di consueto, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming anche su Sky Q e Now TV. Weekend di dirette anche per TV8, la rete Sky visibile “in chiaro” al canale 8 del digitale terrestre. E ora vediamo nello specifico a che ora i piloti saliranno in moto.

MotoGP 2022: gli orari tv del GP di Misano

Venerdì 2 Ottobre

09:00 | Prove libere 1 Moto3

09:55 | Prove libere 1 MotoGP

10:55 | Prove libere 1 Moto2

13:15 | Prove libere 2 Moto3

14:10 | Prove libere 2 MotoGP

15:10 | Prove libere 2 Moto2

Sabato 3 Ottobre

09:00 | Prove libere 3 Moto3

09:55 | Prove libere 3 MotoGP

10:55 | Prove libere 2 Moto2

11:45 | E-Pole MotoE

12:15 | Paddock Live

12:30 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 | Prove libere 4 MotoGP

14:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:10 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:10, Q2 alle 15:35)

16:25 | Gara-1 MotoE

17:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 4 Ottobre

09:00 | Warm-Up Moto3

09:20 | Warm-Up Moto2

09:40 | Warm-Up MotoGP

11:00 | Gara Moto3

12:20 | Gara Moto2

13:30 | Grid

14:00 | Gara MotoGP

15:30 | Gara-2 MotoE

