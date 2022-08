Benelli 802S: arriva la versione con motore TRK 800

Arriva sulle strade italiane una moto che promette di regalare qualche dolce emozioni ai suoi appassionati. Stiamo parlando della Benelli 802S, una motocicletta dallo stile classico ma che vuole stupire con delle performance e una dinamica di guida ancora più coinvolgente rispetto al passato. In sostanza si tratta della nuova versione della naked 752S, con la quale ha molti aspetti estetici in comune, ma che guadagna il nuovo bicilindrico di 799 cc che sarà anche sulla TRK 800. Questo consente più prestazioni e un peso sulla bilancia inferiori, a tutto vantaggio dell’esperienza su strada.

Un nuovo motore

Questa Benelli beneficia di un nuovo motore, infatti la cilindrata passa da 752 cc a 799 cc, quindi stessa unità della TRK 800, anche se sull’enduro ci sono meno cavalli. Nel complesso il propulsore ha guadagnato 47 cc in più e un incremento di potenza rispetto alla versione attuale. I cavalli sono 95 ben 20 in più dell’odierna 752S, e questo si farà sentire in termini di prestazioni. Questa ventina di “puledri” in più collocano questa moto in una nuova sfera, dove si ha una competizione per certi versi maggiore con rivali come la KTM 890 Duke.

Una cura dimagrante

La Benelli 802S rispetto alla sua progenitrice ha fatto una cura dimagrante molto notevole, anche se a colpo d’occhio le due moto sembrano simili. A livello di kg sulla bilancia il miglioramento è enorme, infatti i documenti di omologazione dichiarano 208 kg in ordine di marcia, vale a dire 20 kg meno. Un risultato eccezionale per i tecnici di Pesaro e della Cina, dato che il Brand di origine italiana è stato risollevato dai capitali cinesi.

Benelli 802S: le migliorie

Su questa moto il telaio in tubi d’acciaio sembra identico al passato, così come la forcella Marzocchi da 50 mm e i freni Brembo. Per raggiungere questo livello sulla bilancia sicuramente sono stati rivisti gli spessori, il forcellone e molte sovrastrutture, quindi sono stati adottati sottili pannelli di alluminio o è stato fatto un largo uso di plastica. Per saperne di più bisognerà aspettare le conferme dirette di Benelli.