Benelli TRK 502 X VS CF Moto 650 MT: il confronto

Benelli TRK 502 X o CF Moto 650 MT, quale scegliere? Probabilmente se state leggendo questo articolo, vi siete posti questa domanda o per semplice curiosità o perché siete in fase di acquisto e volete togliervi ogni dubbio. In questo caso parliamo di due moto simili ma non “similissime”.

La Benelli è una enduro stradale media (la moto più venduta in Italia da anni) dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La CF Moto è più stradale, pensata per i viaggi e caratterizzata anch’essa da un prezzo d’acquisto molto contenuto. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Motore, prestazioni e consumi

Partiamo dal motore. La Benelli TRK 502 X monta un bicilindrico in linea da 500cc, 47,6 CV a 8.500 giri/min e 46 Nm a 6.000 giri/min.

La CF Moto 650 MT è invece spinta da un bicilindrico 4 tempi da 649cc capace di erogare una potenza di 56,5 CV a 8.250 giri/min. Quanto ai consumi, quest’ultima fa registrare 18 km/l dichiarati, mentre la TRK dichiara più di 25 km/l.

Telaio e sospensioni

Passiamo ora alla ciclistica. La Benelli TRK 502X adotta un telaio a traliccio in tubi d’acciaio in alta resistenza abbinato a un forcellone con un monoammortizzatore regolabile e a una forcella a steli rovesciati da 50 mm.

La CF Moto adotta anch’essa un telaio in tubi d’acciaio, una forcella rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell’idraulica. Per quanto riguarda l’altezza della sella, la Benelli fa segnare 860 mm, mentre la CF Moto 830 mm.

Freni, cerchi, peso

La Benelli monta un’anteriore da 19”, mentre la CF Moto ha un’impostazione più stradale ed è equipaggiata con un 17”. L’impianto frenante della Benelli prevede un doppio disco semilfottante da 320 mm con pinza a 4 pistoncini e un disco singolo da 260 mm con pinza a singolo pistoncino.

Sulla 650 MT invece troviamo un doppio disco anteriore da 300 mm e un disco posteriore da 240 mm. Quanto al peso: 235 kg con il pieno per la TRK 502 X e 205 kg a secco per la CF Moto.

Benelli TRK 502 X o CF Moto 650 MT: quanto costano?

Infine il prezzo delle due moto: identico. La nuova Benelli TRK 502 X viene proposta al pubblico a 5.990 euro, e la 650 MT a 5.990 euro.