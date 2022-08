Scooter elettrici: ecco i più venduti

Ecco quali sono i modelli di scooter elettrici più venduti fino ad oggi ed ecco come va tutto il settore a zero emissioni

Quali sono i modelli di scooter elettrici più venduti? In questo articolo esaminiamo tutto il comparto a zero emissioni, partendo dai dati diffusi recentemente da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Nel primo semestre 2022 il mercato delle due ruote a trazione elettrica ha fatto segnare un robusto +82,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente, portando l’incidenza dei veicoli a zero emissioni sul totale del mercato al 5,3%.

Rispetto al 2021 sono stati infatti immatricolati 3.463 ciclomotori, pari a un +77,4%, 5.315 scooter (+93,4%) e 393 moto (+18%).

La mobilità urbana traina il settore

Con il sostegno degli incentivi all’acquisto, sono i segmenti più utilizzati negli spostamenti in città a trainare un mercato in ottima salute, che mostra numeri molto positivi anche sotto la voce quadricicli elettrici (veicoli a quattro ruote della categoria “L” assimilabili ai motocicli) con 3301 unità vendute, pari a un incremento record del 157,8%.

Degno di nota, inoltre, il peso delle aziende del Made in Italy, che raggiungono una quota di mercato complessiva del 31,3%. Le e-bike hanno avuto finora un andamento sostanzialmente stabile nei primi sei mesi dell’anno.

Scooter elettrici: i più venduti

Vediamo ora quali sono i modelli di scooter più venduti nel primo semestre 2022. In testa alla classifica troviamo il CUX di Vmoto Soco, seguito dal Piaggio One Active e dal Seat Mo. Ottime anche le performance di Askoll ES1 e Niu N, seguiti a loro volta dai modelli Askoll Evolution ES3, BMW CE4 e NIU MGT.

Per il momento sono ancora invece bassi i numeri relativi alle moto a trazione elettrica: sia perché c’è, ahinoi, ancora un po’ di scetticismo da parte del motociclista tradizionale e sia perché il prezzo d’acquisto per il momento è ancora abbastanza alto (come accade anche per le auto).